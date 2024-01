POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Ratzeburg (ots) - 29. Januar 2024 | Polizeidirektion Ratzeburg Am vergangenen Wochenende (26.-28. Januar 2024) kam es zu mehreren Demonstrationen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Am Freitag (26. Januar 2024) fand in Mölln von 15 Uhr bis 16:30 Uhr eine Demonstration zum Thema "Nie wieder ist jetzt!" mit mehr als 470 Teilnehmern statt. In Trittau fand in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr ein ...

