Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sattelzuganhänger fing Feuer

Ratzeburg (ots)

08. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.09.2023 - B 404 / Escheburg

Heute Morgen, gegen 06.35 Uhr, wurde auf der B 404 bei Escheburg kurz vor der Auffahrt zur BAB 25 in Fahrtrichtung Hamburg ein brennender Anhänger gemeldet. Hier war der Auflieger eines Lkw in Brand geraten. Der Lkw-Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln und in Sicherheit bringen. Der Anhänger, beladen mit ca. 26 Tonnen Metall- und Plastikmüll, brannte mittlerweile in voller Ausdehnung und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden.

Zurzeit dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch an, deshalb ist die B 404 sowie der Auffahrtsbereich zur A 25 in dem Bereich voll gesperrt.

Zu näheren Umständen und zur Schadenshöhe können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell