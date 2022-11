Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Ratzeburg (ots)

16. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11.2022 - Ratzeburg

Am 15. November 2022 kam es gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung Unter den Linden/ Demolierung in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Kraftfahrer mit einem Linienbus die Straße "Unter den Linden" in Richtung Herrenstraße. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Straße "Unter den Linden" den Rechtsabbieger in Richtung der Straße "Demolierung". Als der 17- Jährige das Umschalten der Lichtzeichenanlage Richtung Markt auf "Grün" bemerkte, fuhr er auf die Geradeausspur und übersah hierbei den anfahrenden Bus. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahranfänger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell