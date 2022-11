POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Ratzeburg

16. November 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.09.2022 - Geesthacht

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 15. November 2022 kam es gegen 19:30 Uhr in Geesthacht Am Schleusenkanal zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 28-jähriger Mann aus der Nähe von Geesthacht mit einem BMW die Straße "Am Schleusenkanal" in Richtung Hamburg. Ein 48-jähriger Geesthachter befuhr mit einem VW T5 zur gleichen Zeit die B404 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Geesthacht abbiegen. Hierbei übersah er den BMW und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der Beifahrer im BMW, ein 27-jähriger Mann aus Niedersachsen lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des BMW sowie ein Mitfahrer im VW wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 48-jährige Geesthachter sowie ein weiterer Mitfahrer im VW erlitten leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Zeugen gaben an, dass der BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und der BMW sichergestellt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 23:30 Uhr aufgehoben werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

