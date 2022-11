POL-RZ: Unfallflucht auf der L 91 in Großhansdorf

Ratzeburg (ots) - 08. November 2022 | Kreis Stormarn - 04.-05.11.2022 - Siek Im Zeitraum vom 04.11.2022 bis 05.11.2022 ist es am "Haus der Vereine" in der Straße Hinterm Dorf in Siek zu einem Diebstahl von Buntmetall gekommen. Unbekannte Täter entwendeten 12 Meter Regenwasser-Fallrohre aus Kupfer. Der Wert des demontierten Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Die Polizei in Großhansdorf hat die Ermittlungen ...

