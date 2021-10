Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahren unter Drogeneinfluss

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.10.2021 - Breitenfelde

Am 08. Oktober 2021 beendeten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg in der Nacht eine Fahrt unter Drogeneinfluss in Breitenfelde.

Nach aktuellem Erkenntnisstand fiel den Beamten gegen 01:00 Uhr auf der B 207 ein BMW in Breitenfelde auf, der zu schnell und mit eingeschaltetem Fernlicht trotz Gegenverkehr unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden bei dem 22- jährigen Fahrer aus dem Möllner Umland Hinweise auf Betäubungsmittel festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrer wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

