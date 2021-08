Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl ermittelt

13. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2021 - Mölln

Am 10.08.2021, gegen 11.20 Uhr, wurde in einem Supermarkt, im Grambeker Weg in Mölln eine 72-jährige Senioren Opfer eines Taschendiebstahls.

In diesem Zusammenhang ist es Dank eines Zeugenhinweises den Polizeibeamten aus Mölln gelungen, die zwei mutmaßlichen Taschendiebe namentlich festzustellen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat die 37-jährige Beschuldigte aus Hamburg von hinten an die Seniorin heran, zog ihr die Geldbörse aus dem im Einkaufskorb hängenden Beutel und verließ mit dem Diebesgut das Geschäft. Die Beschuldigte war stets in Begleitung eines 19-jährigen aus Schwarzenbek, welcher sich im Hintergrund aufhielt.

Ein Zeugenhinweis führte die Beamten zu einem benutzten Fahrzeug der Beschuldigten und schließlich zu deren Identifizierung. Diebesgut konnte bei den Durchsuchungen der Personen und des Fahrzeuges nicht gefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Ratzeburg.

In den vergangenen Wochen ist es in Geschäften im Kreis Herzogtum Lauenburg vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Daher wird in diesem Zusammenhang noch einmal vor den verschiedenen Tricks der Taschendiebe gewarnt. Das Repertoire ist sehr umfangreich und reicht vom Drängeln, Ausnutzen unbeobachteter Momente bis zum Ansprechen in Bezug auf in den Geschäften angebotene Ware. Bitte seien Sie kritisch! Tragen Sie Wertgegenstände möglichst körpernah und behalten Sie diese stets im Auge.

