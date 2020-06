Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub in Schwarzenbek war nur vorgetäuscht

03. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.05.2020 - Schwarzenbek

Der angezeigte versuchte Raubüberfall, der sich am frühen Morgen des 25.05.2020 in der Kollower Straße in Schwarzenbek ereignet haben soll, war vorgetäuscht. Ein 27-jähriger hatte angegeben von zwei Tätern überfallen worden zu sein.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Schwarzenbeker das Tatgeschehen und die Beschreibungen der beiden Täter ausgedacht hatte.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat.

