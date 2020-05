Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer stürzt und verletzte sich schwer

Ratzeburg (ots)

28. Mai 2020 - Kreis Stormarn - 27. Mai 2020 / Trittau

Am 27. Mai 2020, gegen 08:45 Uhr kam es in der Straße "Trittauer Heide" in Trittau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 26 Jahre alter Mann aus Rümpel befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Trittauer Heide" in Richtung Trittauer Feld.

Aus unbekannter Ursache verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und überschlug sich. Er stürzte und prallte auf den Boden.

Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

An dem Fahrrad sind keine Beschädigungen entstanden.

