Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Quadfahrer tödlich verunglückt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

27. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.04.2020 - Geesthacht

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, verunglückte ein Quadfahrer in der Straße Osterheese in Geesthacht. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 40-jährige Geesthachter noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Quadfahrer einen unbefestigen Waldweg von der Straße Osterheese in Fahrtrichtung eines Kleingartengeländes. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 40-jährige nach links vom Weg ab, stürzte und prallte gegen festes Strauchwerk. Das Quad kam einige Meter hinter der Unfallstelle an einem Weidenzaun zum Stehen.

Der Quadfahrer erlitt erhebliche Verletzungen, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

