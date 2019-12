Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

11. Dezember 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.12.2019 - Elmenhorst Am 10.12.2019, gegen 23:35 Uhr, kam es an einem Einfamilienhaus, Bundesstraße, in Elmenhorst zu einem Feuer. Das Einfamilienhaus wird durch ein Ehepaar bewohnt. Die Bewohner bemerkten das Feuer und verständigten über Notruf Feuerwehr und Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Kellerraum in Flammen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

