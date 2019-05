POL-RZ: Bombendrohung gegen Supermarkt

Polizeidirektion Ratzeburg

Am 07.05.2019, um 12:35 Uhr, wurde die Polizei durch die Firmenzentrale eines Supermarktes in der Liebigstraße in Reinbek über eine Bombendrohung informiert.

Gegenwärtig wird der Supermarkt durch die eingesetzten Polizeibeamten geräumt. Weiteres wird nachberichtet.

