POL-MR: ACHTUNG! Berichtigung! Da hat sich in einer meiner letzten Presseinformationen leider ein Fehler eingeschlichen. ich bitte nur den berichtigten Beitrag zu verwenden

Marburg - 18Jährige nicht zu bändigen

In der Nacht zum Freitag, 01. September ließ sich eine unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende 18Jährige weder durch Angehörige noch durch die Polizei bändigen. Die Frau war Grund für Polizeieinsätze am Rudolphsplatz bzw. Erlenring um 00.30 und dann erneut um 02 Uhr. Aufgrund ihres Zustandes und wegen ihres eigen-und fremdaggressiven Verhaltens war letztendlich eine Ingewahrsamnahme nötig. Die Frau leistete dabei Widerstand, trat gegen den Streifenwagen und nach den Beamten und spuckte im weiteren Verlauf in deren Richtung. Bei den Widerstandshandlungen entstand weder ein Sach- noch ein Personenschaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Frau blieb nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in der Zelle.

