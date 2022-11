Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in Ginseldorf und Kirchhain + Auto in Neustadt verkratzt + Unfallfluchten in Lohra und Wallau

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ginseldorf - Einbrecher stiehlt Münzsammlung

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gunzelinweg erbeuteten der oder die Täter eine Münzsammlung (Euro-Einführungssammlung). Der Einbruch war am Dienstag, 29. November, zwischen 07.45 und 18.45 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen nahm der Täter den Weg über den Feldweg durch den Garten, drang durch eine aufgebrochene Terrassentür ein und durchsuchte sämtliche Räume. Vermutlich trat er die Flucht auf gleichem Weg an. Wer hat in der Tatzeit im Gunzelinweg bzw. auf dem angrenzenden Feldweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind dort eine oder eventuell auch mehrere Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Keine Beute für Einbrecher

Nach ersten Prüfungen blieb ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Vogelsang ohne Beute. Es entstand allerdings ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Einstieg erfolgte durch eine eingeschlagene Scheibe, nachdem zuvor die Versuche eine Terrassentür aufzuhebeln scheiterten. Wer hat rund um den Tatort zwischen 17.30 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am Dienstag, 29. November, fremde Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Auto verkratzt

In der Nellenburgstraße verkratze ein noch unbekannter Täter die Beifahrerseite eines geparkten silbernen VW Golf Kombi. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro. Wer hat zur Tatzeit am Samstag, 26. November, zwischen 01 und 16 Uhr Beobachtungen in der Nellenburgstraße gemacht, die mit der Sachbeschädigung an dem Pkw zusammenhängen könnten? Wem ist eine oder wem sind mehrere Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wallau - Unfallflucht in der Mühlstraße - Opel Adam beschädigt

Bei einem noch unbekannten Fahrmanöver stieß ein Auto gegen einen geparkten silbernen Opel Adam und verursachte eine Delle im Kotflügel hinten rechts. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Der Unfall war bereits von Samstag auf Sonntag, 20. November, zwischen 18.30 und 10.30 Uhr. Der Opel parkte in dieser Zeit vor dem Eingang einer Pizzeria in der Mühlstraße. Welche Fahrzeuge haben dort noch geparkt? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision gekommen sein könnte? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lohra - Schaden am weißen Kia ProCeeed

Der Besitzer ist sich zwar nicht ganz sicher, vermutet aber stark, dass der Unfall mit der Folge der Delle in der Beifahrertür auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Konrad-Gaul-Straße passierte. Letztendlich wusste er seinen weißen Kia ProCeed unbeschädigt am Samstag, 26. November, um 14 Uhr. Den Schaden bemerkte er jedoch erst am Dienstag, 29. November um 18.10 Uhr. Wer also hat in Lohra ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit dem weißen Auto gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell