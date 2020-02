Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wohnhausbrand - Mehrere Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Wohnhausbrand - Mehrere Verletzte

Nach dem Brand eines massiv gemauerten Mehrfamilienhauses in der Karl-Braun-Straße mussten sich nach derzeitigem Wissen acht Bewohner im Alter zwischen 11 und 66 Jahren wegen der erlittenen Rauchgasvergiftungen behandeln lassen. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg nehmen am heutigen Freitag, die Ermittlungen zur derzeit nicht feststehenden Brandursache auf. Das Haus war durch die Brandauswirkung in der Nacht nicht mehr zu betreten, sodass Aussagen zum Ort der Brandentstehung und auch zur Schadenshöhe derzeit nicht möglich sind. Der Brandort ist sichergestellt. Nachbarn hatten Hilferufe gehört, den Feuerschein entdeckt und in der Nacht zum Freitag, 14. Februar, um ca. 01.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehren aus Neustadt und Stadtallendorf sowie mehrere Rettungs- Notarzteinsatzfahrzeuge waren vor Ort. Der Feuerwehr gelang es, die noch im Haus befindlichen Personen rechtzeitig herauszuholen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befinden sich alle zur Brandzeit anwesenden Bewohner des Hauses zur Überwachung im Krankenhaus. Die Stadt Neustadt klärt die Notwendigkeit einer etwaigen Unterbringung mit den Bewohnern.

