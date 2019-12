Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2,77 Promille - Nacht endet in der Zelle; Schreckschusswaffe abgefeuert - Polizei nahm amtsbekannten Mann fest 2 Einbrüche;3 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - 2,77 Promille - Nacht endet in der Zelle

Für einen 40 Jahre alten Mann endete die Nacht zum Samstag, 14, Dezember in der Zelle. Nachdem er in einer Kneipe einen Streit angefangen hatte und letztlich auch polizeilichen Weisungen nicht folgte, blieb der Polizei nichts Anderes übrig, als ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Ausnüchterung mitzunehmen. Da er sich gegen die Mitnahme im Streifenwagen sperrte, dabei um sich trat und auch noch einen Polizeibeamten traf, muss sich der Mann auch noch wegen Widerstands verantworten. Sein Alkotest um kurz nach 04 Uhr morgens zeigte 2,77 Promille.

Marburg - Schreckschusswaffe abgefeuert - Polizei nahm amtsbekannten Mann fest

Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag, 15. Dezember, um kurz nach 02 Uhr einen amtsbekannten 27 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Er steht im Verdacht, aus einer Wohnung im Marbacher Weg heraus durch ein Fenster mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert zu haben. Entsprechende Notrufe hatten die Polizei alarmiert. Aufklärungs-, Befragungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten relativ schnell zur Identifizierung des mutmaßlichen Schützen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei insgesamt zwei Schreckschusswaffen und zwei Luftdruckwaffen sicher. Der 27-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte etwa über 1 Promille. Er gab die Schussabgaben zu.

Marburg - Einbrecher durchwühlt Dachbodenparzellen

Zwischen Donnerstag, 05. Dezember und Samstag, 14. Dezember drang ein Einbrecher auf noch nicht feststehende Weise in einen der Wohnblöcke in der Friedrich-Ebert- Straße ein und arbeitete sich vor bis auf den Dachboden. Dort brach er drei abgeschlossene Abteile auf und durchwühlte sie. nach ersten Überprüfungen blieb der Täter ohne Beute. Wem sind fremde Personen im Haus aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Überraschter Eindringling flüchtete

Am Sonntag, 15. Dezember, um 18.55 Uhr überraschte ein Bewohner den durch eine angelehnte Terrassentür eingedrungenen Mann. Der Überraschte flüchtete sofort aus dem Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Die Fahndung nach dem "bulligen" etwa 1,90 großen und dunkel gekleideten Mann verlief erfolglos. Nach Angaben des Hausbesitzers sprach der Mann mit osteuropäischem Akzent. Wem ist Sonntagabend rund um den Tatort ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Wer kann diese Person noch näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Marburg - Aufgefahren

Der Unfallhergang, der zu einem Schaden an der Heckstoßstange führte, steht nicht fest. Der betroffene silberne BMW der 5´er Reihe parkte auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Anwesen Freiherr-vom-Stein-Straße 57. Der Unfall muss zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 12.15 Uhr am Sonntag, 15. Dezember passiert sein. Der Schaden am BMW beträgt mindestens 700 Euro.

2. Goßfelden - Unfallflucht in der Burggasse

In der Burggasse verursachte ein Autofahrer am Samstag, 14. Dezember, vermutlich gegen 20.40 Uhr, einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Durch den Unfall entstand an dem am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Burggasse 2 geparkten weißen Skoda Citigo an der Frontstoßstange ein Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Bislang liegen weder Hinweise zum Unfallhergang, noch zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin vor.

Wer hat die beschriebenen Unfälle beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Steinperf - Geblendet - Ältere Dame fährt gegen geparkten Pkw

Nach den Angaben der Tochter des Autobesitzers fuhr eine ältere Dame in der Hinterlandstraße gegen einen geparkten Audi. Der Unfall war am Samstag, 14. Dezember, gegen 17.50 Uhr. Nach eigener Aussage gegenüber dem Mädchen, habe sie durch die Blendung eines entgegenkommenden Autos nichts mehr gesehen. Da die ältere Dame, unter dem Eindruck der Geschehnisse stehend, sehr zitterte, kümmerte sich das Mädchen um die Frau. Dabei hat sie sich aber den Namen und die genannte Telefonnummer leider nicht notiert. Die Polizei bittet die Dame sich zwecks Schadensregulierung bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 zu melden.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell