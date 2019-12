POL-MR: Reifen zerstochen; Wohnwagen aufgebrochen; Kellereinbrüche; Auseinandersetzung auf dem Parkplatz - Tatverdächtige festgenommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Reifen zerstochen

Im Herman-Jacobsohn-Weg zerstörte ein noch unbekannter Täter mehrere Reifen an insgesamt mindestens vier geparkten Autos. Tatzeit der Sachbeschädigung war vor Donnerstag, 12. Dezember, 13.40 Uhr. Die offensichtlich platt gestochenen Reifen waren jeweils auf der rechten Seite der Autos. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Wohnwagen aufgebrochen

In der Zeit zwischen 22 Uhr am, Sonntag, 08. Dezember und 17 Uhr am Donnerstag, 12. Dezember verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsamen Zutritt in einen auf dem Parkplatz im Fasanenweg abtgestellten weißen Wohnwagen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Täter durchwühlte den Wohnwagen, stahl jedoch nach ersten Überprüfungen nichts. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in den Wohnwagen zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Kellereinbrüche

Dautphe -

Bei einem Einbruch in einen der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedensdorfer Straße erbeutete der Täter einen Sennheiser Kopfhörer. Der entstandene Sachschaden ist gering. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wem ist zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 16.15 Uhr am Donnerstag, 12. Dezember, etwas aufgefallen? Wer hat z.B. fremde Personen im Haus bemerkt oder ungewöhnliche Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen?

Stadtallendorf -

Nach den ersten Erkenntnissen drang ein Einbrecher zwischen Samstag 07 und Dienstag, 10. Dezember in insgesamt sechs Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein., Der Täter öffnete in den Kellern alles was es aufzumachen gab und stahl hauptsächlich Werkzeug und Spirituosen. Vermutlich transportierte er seine Beute mit der ebenfalls fehlenden Trolleytasche.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Kellereinbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Dreihausen - Auseinandersetzung auf dem Parkplatz - Tatverdächtige festgenommen

Am Donnerstag, 12. Dezember, gab es gegen 19.40 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Alten Landstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Mehrere Männer griffen dabei einen 20 Jahre alten Mann an, rangen ihn zu Boden und stahlen seine Umhängetasche. Die Angreifer flüchteten mit einem Auto. Die Fahndung endete gegen 20.15 Uhr Auf den Wüsten Ecke Holunderweg mit der Festnahme von drei Tatverdächtigen im Alter von 19, 20 und 23 Jahren. Nach den ersten Erkenntnissen ging es bei dem Vorfall offenbar um Betäubungsmittel. Die Ermittlungen dauern an.

