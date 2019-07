Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Transit beschädigt;Vandalismus im Anna-Park - Polizei sucht Zeugen;BMW angefahren;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Transit beschädigt

Marburg: Dellen und Kratzer hinterließ ein Randalierer zwischen Sonntag, 7. Juli, 22 Uhr und Montag, 8. Juli, 5.30 Uhr an einem Ford Transit. Bei dem Vorfall in der Straße "Fuchspaß" entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Vandalismus im Anna-Park - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain: Gleich mehrere Straftaten registrierte die Polizei in den zurückliegenden Tagen im Anna-Park in der Straße "An der Stadtmauer". Bereits am Montag, 24. Juni, oder Tage zuvor, waren dort erstmals Randalierer am Werk. Die Unbekannten lösten an mehreren Spielgeräten die Schrauben und deponierten zudem handflächengroße Scherbenteile im Sand. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass durch das verwerfliche Handeln Personen zu Schaden kamen. Am Montagmorgen, 1. Juli entdeckten Zeugen zwei abgebrannte Pakete mit Zeitungen (Sonntagmorgen-Magazin) in der Parkanlage. Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 8. Juli, 13 Uhr und Mittwoch, 10. Juli, 11.15 Uhr. Hier durchtrennten die Rowdys an einer Schaukel mehrere Gliederketten. Auch der Bereich der "Seniorenspielgeräte" unterhalb der Boule-Anlage wurde nicht verschont. Die Unbekannten hackten den Bodenbelag auf und hinterließen dabei größere Löcher, die allerdings von Mitarbeitern des Bauhofes zeitnah wieder mit Schotter aufgefüllt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnisse auf etwa 1200 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu den Vorfällen machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041, oder der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

BMW angefahren

Marburg: Auf einem Parkplatz in der Bunsenstraße fuhr ein Autofahrer zwischen Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr und Mittwoch, 10. Juli, 9.30 Uhr vorne rechts gegen einen grauen BMW. Bei dem missglückten Parkmanöver hinterließ der Unbekannte einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

