POL-MR: - Verfolgungsfahrt endet mit Blutentnahme in Wetzlar - Geldbörse geklaut - BMW beschmiert - Ford zweimal zerkratzt - Kennzeichen verschwunden - Polo erfasst Fußgänger - Vandalen in Oberweimar

Verfolgungsfahrt endet mit Blutentnahme in Wetzlar - Geldbörse geklaut - BMW beschmiert - Ford zweimal zerkratzt - Kennzeichen verschwunden - Polo erfasst Fußgänger - Vandalen in Oberweimar -

Marburg-Biedenkopf

Dautphetal-Holzhausen und Wetzlar: Drogenfahrer nach Verfolgungsfahrt im Lahn-Dill-Kreis gestoppt -

Mit einer Blutentnahme und Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis endete für einen Nissanfahrer heute in den frühen Morgenstunden (10.05.2019) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streife aus Biedenkopf wollte den Wagen gegen 00.30 Uhr in Höhe der Bundesstraße kontrollieren. Zunächst reagierte der Fahrer und hielt am Straßenrand. Als die Polizisten ausstiegen, um an den Nissan heranzutreten, gab der Fahrer Gas. Wiederholt versuchten die Polizisten den Fahrer dazu zu bewegen anzuhalten. Er ignorierte die Ordnungshüter und raste in Richtung Gladenbach, von dort über Erdhausen und Weidenhausen zur Zollbuche, wobei er mehrfach abbremste und wendete. Anschließend fuhr er auf der B255 an Oberweidbach vorbei in Richtung Aartalsee. In Niederweidbach bog er in Richtung Mudersbach ab und raste über das "Erdaer Kreuz" Hohensolms entgegen. Letztlich gelang es Polizisten aus Wetzlar die Straße bei Wetzlar-Blasbach zu blockieren, so dass der Flüchtende halten musste und festgenommen werden konnte. Der 22-jährige Fahrer aus Wetzlar stand unter dem Einfluss von Drogen, ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Zudem ergaben Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Blutentnahme auf der Wetzlarer Polizeistation durfte er die Wache wieder verlassen.

Biedenkopf: Handtasche aus Einkaufswagen geklaut -

Von einem Einkaufswagen im Kaufland griff sich ein Dieb am Donnerstag (09.05.2019) aus einer Tasche einen Geldbeutel. Zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr tätigte die Bestohlene im Discounter ihre Einkäufe. Hierzu hatte sie eine Tasche an den Einkaufswagen gehangen. Nach dem Einkauf vergaß sie die Tasche und ging fort. Als sie zurückkehrte, hing die Tasche zwar noch an dem Einkaufswagen, allerdings war der Geldbeutel aus dieser verschwunden. Der Dieb erbeutete Bargeld, Kundenkarten und weitere Dokumente im Gesamtwert von rund 130 Euro. Hinweise zu dem Dieb erbittet die Polizei Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Marburg: BMW beschmiert -

In der Wilhelmstraße vergriffen sich Unbekannte an einem grauen 4-er BMW. Der Wagen parkte zwischen Mittwochabend (08.05.2019), gegen 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen (09.05.2019), gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 17. Mit pinker Farbe brachten die Täter auf der linken Fahrzeugseite "CEDES" oder "GEDES" sowie "MTV" auf. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Kratzer im Lack -

Gleich zweimal wurde der Besitzer eines grauen Ford Kuga Opfer von Vandalismus. In der Nacht vom 24.04.2019 auf den 25.04.2019 und im Zeitraum vom 08.05.2019, gegen 20.00 Uhr bis zum 09.05.2019, gegen 11.00 Uhr trieben Unbekannte Kratzer in den Lack seines SUV. Der Wagen parkte in beiden Fällen im Greifswalder Weg, in Höhe der Hausnummer 1. Die Schäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit den Marburger Ordnungshütern in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kennzeichen verschwunden -

Mit den Kennzeichen MR-XP 696 eines grauen VW Golf suchten Diebe in der Hans-Meerwein-Straße das Weite. Der Wagen stand vom 02.05.2019 (Donnerstag) bis zum 09.05.2019, gegen 16.00 Uhr auf den Parkplätzen der Uni Marburg. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Polizei Marburg unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Kirchhain-Betziesdorf: Fußgänger von Polo erfasst -

Gestern Nachmittag prallte eine Polofahrerin mit einem Fußgänger zusammen. Der 32-jährige erlitte schwerste Verletzungen und wird derzeit im Uni-Klinikum Marburg behandelt. Um kurz vor 14.00 Uhr war die 27-Jährige mit ihrem Polo auf der Landstraße von Anzefahr in Richtung Betziesdorf unterwegs. Kurz hinter dem Ortsschild erfasste die Rauschenbergerin den in Cölbe lebenden Fußgänger. Derzeit ist der genaue Unfallhergang nicht bekannt. Es gibt unterschiedliche Schilderungen zu der Kollision. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Schwerstverletzten in die Marburger Klinik. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Zudem wurden das Auto und das Mobiltelefon der 27-Jährigen sichergestellt. Die Schäden am Polo belaufen sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenprall zwischen dem Polo und dem Fußgänger gestern Nachmittag in Betziesdorf beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Weimar-Oberweimar: Tonfiguren beschädigt und Mauer beschmiert -

In der Nacht von Freitag (03.05.2019) auf Samstag (04.05.2019) vergangener Woche trieben Vandalen ihr Unwesen in Oberweimar. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr in der Koblenzer Straße eine Mauer mit hellblauer Farbe beschmierten und im Hohlweg zwei Keramikfiguren aus einem Vorgarten auf dem Verbindungsweg in Richtung Niederwalgern zu Boden warfen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit der Marburger Polizei in Verbindung zu setzen.

