POL-MR: Citroen angefahren;Zeugen für Unfall vor Kirche gesucht;Beim Vorbeifahren touchiert;

Citroen angefahren

Marburg-Wehrda: Vor einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Lemmer-Straße fuhr ein Autofahrer zwischen Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr und Montag, 6. Mai, 10 Uhr hinten links gegen einen roten Citroen. Bei dem Geschehen auf dem Parkplatz verursachte der Unbekannte einen Schaden von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zeugen für Unfall vor Kirche gesucht

Bad Endbach-Hartenrod: Auf dem Parkplatz einer Kirche in der Hahnkopfstraße beschädigte ein Autofahrer zwischen Freitag, 3. Mai, 9 Uhr und Dienstag, 7. Mai, 13.15 Uhr einen schwarzen Citroen. Bei dem missglückten Parkmanöver hinterließ der Unbekannte an dem Wagen hinten rechts einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Beim Vorbeifahren touchiert

Neustadt: Am Dienstag, 7. Mai war ein Autofahrer zwischen 7.15 und 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Polos. Der Schaden beträgt 800 Euro. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte der Außenspiegel der Beifahrertür beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

