POL-MR: Wahlplakate gestohlen;Mobiltelefone erbeutet;Seitenscheibe zerstört- Geld weg;Zwei Blutentnahmen nach positiven Drogenvortest;Einbrecher attackiert Bewohner mit Reizgas;

Wahlplakate gestohlen

Kirchhain: Zwei Wahlplakate einer Partei, die mit Kabelbindern befestigt waren, stahlen Unbekannte bereits zwischen Montag, 29. April und Freitagmorgen, 3. Mai in der Chemnitzer Straße. Der Schaden beläuft sich auf 40 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mobiltelefone erbeutet

Kirchhain: Mit brachialer Gewalt verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Samstag, 4. Mai Zugang in ein Geschäft in der Niederrheinischen Straße. Dabei ließen sich die Diebe auch nicht von der ausgelösten Alarmanlage aus der Ruhe bringen. Die Unbekannten warfen gegen 2 Uhr mit einem tatortfremden Kanaldeckel die Scheibe ein und stahlen im Anschluss aus einer Vitrine mehrere Smartphones. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind in der Nacht in der Niederrheinischen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat gegen 2 Uhr Lärm rund um das Geschäft gehört? Wer kann Angaben zur Herkunft des Kanaldeckels machen, der wahrscheinlich irgendwo fehlt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Seitenscheibe zerstört- Geld weg

Amöneburg: In der Straße "Am Gansacker" zerstörten Unbekannte in der Nacht zum Samstag, 4. Mai die Seitenscheibe eines Pkws und stahlen im Anschluss eine Geldbörse samt Bargeld aus dem Inneren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Blutentnahmen nach positiven Drogenvortest

Stadtallendorf: Wieder einmal muss die Polizei im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen im Straßenverkehr berichten. Nach Kontrollen am Montag, 6. Mai traf es zwei Verkehrsteilnehmer, bei denen eine Blutentnahme folgte. Die Fahrzeugschlüssel blieben anschließend bei der Polizei, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Am Nachmittag musste einen Motorradfahrer im mittleren Alter nach dem positiven Drogenvortest mit zur Wache. Einem Autofahrer wurden am späten Abend die defekten Heckleuchten seines Pkws zum Verhängnis. Die Beamten nahmen sich der Sache an und der Fahrer räumte auf Vorhalt auch gleich den Konsum von Drogen ein. Er sah das kommende Unheil wohl schon vor Augen und händigte den Ordnungshütern kurzerhand auch noch eine Tüte mit einer geringen Menge Amphetamin aus.

Einbrecher attackiert Bewohner mit Reizgas

Kirchhain: Ein überraschter Einbrecher attackierte in der Nacht zum Dienstag, 7. Mai einen Hausbewohner und flüchtete. Das Opfer wurde mit Augenreizungen vorsorglich von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter brachten bisher keinen Erfolg. Der 58-jährige Hausbewohner traf gegen 1 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Amöneburger Tor" auf den unbekannten Mann. Der hatte bereits mehrere Verschläge aufgebrochen und seine Beute zum Abtransport bereitgestellt. Der rabiate Einbrecher attackierte das Opfer mit Pfefferspray und flüchtete. Momentan ist nicht bekannt, ob und in welchem Umfang es dem Täter gelang, bei seiner Flucht Gegenstände aus den Keller- verschlägen mitzunehmen. Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und trug eine braune Jacke sowie eine dunkle Wintermütze. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem ist in der Nacht rund um das Amöneburger Tor eine verdächtige Person, eventuell im hastigen Schritttempo oder laufend, aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

