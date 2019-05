Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Enkeltrick leider erfolgreich - Polizei sucht nach jungem Mann;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Enkeltrick leider erfolgreich - Polizei sucht nach jungem Mann

Amöneburg-Roßdorf: Die Polizei berichtet immer wieder über das Phänomen "Enkeltrickbetrug", um die ausgesuchten Opfer vor finanziellem Schaden zu bewahren. Zahlreiche Menschen kennen mittlerweile die Masche der Betrüger, lassen sich auf das verwerfliche Spiel der Täter nicht ein und alarmieren die Polizei. Wie wichtig die permanente Berichterstattung ist, zeigt ein Fall, der sich am Freitag, 3. Mai in Roßdorf ereignete. Leider hatten die Täter in diesem Fall Erfolg und erbeuteten 10.000 Euro.

Die telefonische Kontaktaufnahme der Unbekannten erfolgte am Freitagvormittag. Der geschulte Anrufer konnte den Senior letztendlich davon überzeugen, dass sein Enkel am Telefon sei. Nun tischte "das Enkelkind" die bestens bekannte Geschichte vom beabsichtigen Kauf einer Immobilie auf. Hierfür benötige er dringend Bargeld, das bei einem Amtsgericht hinterlegt werden müsse. Um die Geschichte zu untermauern, wurde der Senior mit einer vermeintlichen Rechtsanwältin verbunden, um die weiteren Modalitäten zu besprechen. Das Opfer hob in der Folgezeit 10.000 Euro bei der Bank ab und übergab die Summe am Vormittag im Ortskern von Roßdorf an einen angeblichen Mitarbeiter der Anwältin. Der männliche Verdächtige ist 22 bis 25 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat eine normale Figur. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und trug einen bunten Strickpullover sowie eine blaue Jeans.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind am Freitagvormittag in Roßdorf ortsfremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann zu der beschriebenen Person nähere Angaben machen?

Zeugen melden sich bitte bei dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Hinweise der Polizei:

Der Enkeltrick ist eine nach wie vor aktuelle Betrugsmasche, mit der Kriminelle versuchen hauptsächlich ältere Menschen um ihr Erspartes zubringen. "Nur eine ständige Aufklärung und die Kenntnis über Vorgehensweisen der gemeinen Betrüger bewahrt davor, Opfer zu werden."

Die Vorgehensweise ist immer nahezu gleich - lediglich bei den Geschichten am Telefon zeigen sich die Betrüger kreativ und variabel. Vorsicht ist geboten, wenn das Telefon klingelt und der erste Satz in etwa so lautet wie: "Hallo Oma (oder Ansprache mit Namen), ich bin´s! Bin grad in der Nähe und wollte mich mal melden. Du weißt doch er dran ist, oder?"

Tipps und Hinweise, die davor schützen, Opfer eines Enkeltricks zu werden: Oberstes Gebot! Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer, ohne ihren Namen zu nennen, als Verwandte, Bekannte oder Freunde ausgeben. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, zu raten, wer Sie anruft. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Geben Sie vor allem niemals Kontodaten preis! Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen immer sofort persönlich Rücksprache und benutzen Sie dazu nur die ihnen bekannten Rufnummern. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Informationen zum Enkeltrick finden Sie unter www.polizei.hessen.de und www.polizei-beratung.de .

