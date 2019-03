Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frontalzusammenstoß - Zwei Leichtverletzte;Autofahrer prallt gegen Baum;Einbrecher kommen über Laderampe;Verkehrskontrollen in der Faschingszeit - Zwei Autofahrer müssen zur Blutentnahme;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Frontalzusammenstoß - Zwei Leichtverletzte

Cölbe/B 3: Mit leichten Verletzungen mussten zwei Senioren nach einem Unfall am Sonntagnachmittag, 3. März in die Klinik gebracht werden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Bundestraße 3. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem Daimler Benz von Cölbe in Richtung Bürgeln. Aus bisher unbekannten Gründen kam die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Dacia eines 67 Jahre alten Mannes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Autofahrer prallt gegen Baum

Cölbe/Kreisstraße 5: Ein 30-Jähriger fuhr am Sonntagabend, 3. März, 21.15 Uhr mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße 5 von Schönstadt nach Reddehausen. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten und glücklicherweise nur leicht verletzten Mann aus seinem Wagen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der Sachschaden beträgt 10500 Euro.

Einbrecher kommen über Laderampe

Rauschenberg: Die Einbrecher kamen über die Lkw-Laderampe und verschafften sich am Sonntagabend, 3. März gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zugang in einen Lebensmittelmarkt in die Bahnhofstraße. Beute machten die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen /Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Verkehrskontrollen in der Faschingszeit - Zwei Autofahrer müssen zur Blutentnahme

Biedenkopf und Gladenbach: Gleich zwei Autofahrer mussten nach Kontrollen am Freitag, 1. März im Hinterland eine Blutentnahme erdulden. Am Vormittag schlug bei einem Autofahrer in Biedenkopf ein Drogenvortest auf Kokain positiv an. Am Nachmittag kontrollierten die Ordnungshüter einen jungen Fahrer im Ortskern von Gladenbach. Der Vortest schlug positiv auch Cannabis an. Die Beamten fanden zudem im Rucksack des Mannes etwa acht Gramm Haschisch und stellten es sicher.

Randalierer an Haltestelle

Stadtallendorf: Einen Schaden von 1000 Euro hinterließen Rowdys zwischen Donnerstag, 28. Februar, 20 Uhr und Freitag, 1. März, 6 Uhr in der Niederkleiner Straße, Ecke Dresdener Straße. Die Unbekannten beschädigten die Verglasung einer Bushaltestelle und machten sich auf und davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Böse Überraschung nach Faschingsveranstaltung - Zwei Autos beschädigt

Stadtallendorf-Wolferode: Auf dem geschotterten Parkplatz vor dem Bürgerhaus in der Straße "Am Lehmenrain" machten sich Randalierer am Sonntag, 3. März zwischen 2.30 und 10 Uhr ans Werk. Die Unbekannten zerkratzten den Lack von drei abgestellten Fahrzeugen und verursachten einen Schaden von 3000 Euro. Alle drei Fahrzeugbesitzer besuchten in der Nacht die Faschingsveranstaltung im Bürgerhaus. Die Polizei ermittelt wegen den Sachbeschädigungen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Gelbe Farbe auf blauem Daimler

Marburg: Auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Straße "In der Badestube" sprühten Unbekannte gelbe Farbe auf die Frontscheibe und Motorhaube eines blauen Daimler Benz. Bei dem Vorfall in der Nacht auf Montag, 4. März entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kia angefahren

Marburg: Auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Stephan-Niderehe-Straße fuhr ein Unbekannter am Freitag, 1. März zwischen 15.45 und 16.15 Uhr hinten links gegen einen schwarzen Kia Venga. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Rempler auf Parkplatz

Marburg: Auf dem Parkplatz "Institut für Leibeserziehungen" in der Barfüßerstraße hinterließ ein Autofahrer am Samstag, 2. März einen Schaden von 1200 Euro. Der Unbekannte fuhr zwischen 16.30 und 17.50 Uhr vorne rechts gegen einen roten Seat und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

