POL-BN: Bonn-Zentrum: 21-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - Im Polizeigewahrsam endete der Montagabend (10.12.2018) für einen 21-jährigen Mann. Er hatte zuvor versucht, Parfüm im Wert von rund 170 Euro aus einem Bonner Kaufhaus in der Poststraße zu stehlen. Eine alarmierte Streife nahm den Mann mit zur Wache GABI. Wie sich dort herausstellte, trug er noch etikettierte Bekleidung aus einem anderen Geschäft, die dort zuvor entwendet worden war. Der Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell