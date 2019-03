Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rübenhackmaschine in Ebsdorfergrund geklaut ++ Golf angefahren in Marburg ++ Graffiti an Garagentor in Marburg ++ Einbruch in Gasthof in Gisselberg

Marburg-Biedenkopf

Golf angefahren

Gladenbach: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 08 und 17.40 Uhr am gestrigen Donnerstag in der Wilhelmstraße - auf dem Parkplatz der Diakonie - an einem schwarzen VW Golf. Da der Unfallverursacher sich einfach aus dem Staub machte, bitte die Polizei in Gladenbach, Tel. 06462-916813-0, um Hinweise auf diese.

*

Wo ist die Rübenhackmaschine hin?

Ebsdorfergrund: Etwa 40 Jahre alt ist die Rübenhackmaschine, die Diebe am Donnerstag, zwischen 13 und 14 Uhr von einem Landwirtschaftlichen Betriebsgelände in der Friedhofstraße in Leidenhofen entwendeten. Die Maschine des Herstellers Rau hat einen roten Rahmen und einen blauen Sitz. Am Gestänge sind 12 Hackwerkzeuge angebaut. Laut Eigentümer ist die Maschine in einem einwandfreien Zustand. Hinweise auf den Verbleib des Gerätes erbittet die Polizei in Marburg, Tel. 06421-406-0.

*

Graffiti auf Garagentor

Marburg: Am Pilgrimstein haben Unbekannte zwischen Freitag (15. Februar) und Mittwoch (27. Februar) eine Blume mit rosa Farbe auf ein Garagentor gesprüht. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei in Marburg, Tel. 06461-406-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

*

Einbruch in Gasthof

Marburg: Irgendwann am heutigen Freitag, zwischen 01 und 05.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gasthof in der Gießener Straße in Gisselberg ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Die Täter durchsuchten einige Schubladen im Kassenbereich, entwendeten jedoch nichts. Um Hinweise in diesem Fall bittet die Polizei in Marburg, Tel. 06461-406-0.

