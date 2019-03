POL-MR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf,Streit in Bad Laasphe und anschließende Schussabgabe in Breidenbach - Kriminalpolizei sucht Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Streit in Bad Laasphe und anschließende Schussabgabe in Breidenbach - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Breidenbach/Bad Laasphe: Streitigkeiten zwischen zwei türkischen Familien eskalierten offenbar am Samstagabend, 2. März in Bad Laasphe. Unmittelbar danach kam es in Breidenbach zu einer Schussabgabe aus einem fahrenden Wagen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen ist anzunehmen. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Geschehen in Breidenbach zwei 25 und 31 Jahre alte Männer vorläufig fest. Die Verdächtigen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Der scheinbar länger schwelende Konflikt der Familien führte zunächst am Samstagabend gegen 20.45 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße in Bad Laasphe. Dabei gingen auch Autoscheiben zu Bruch. Gegen 21 Uhr fiel dann aus einem vorbeifahrenden Pkw in der Hauptstraße in Breidenbach zumindest ein Schuss in Richtung einer Personengruppe, die sich vor einem Anwesen aufhielt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Anschließend flüchtete ein dunkelblauer Daimler Benz mit Siegener Kennzeichen vom Tatort. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang zwei Personen vorläufig fest. Die Festgenommenen, ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein und ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da derzeit kein dringender Tatverdacht besteht. Die Ermittlungen dauern an. Eine Schusswaffe konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Marburg bittet um Mithilfe: Wem ist am Samstagabend rund um die Hauptstraße in Breidenbach ein dunkler Daimler Benz mit Siegener Kennzeichen aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Insassen machen? Wer hat einen Schuss/Schüsse in Breidenbach wahrgenommen bzw. kann Angaben hierzu machen?

Weitere Auskünfte zu dem Vorfall in Breidenbach erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290221. Auskünfte zu dem Geschehen in Bad Laasphe erteilt vorerst die Pressestelle der Polizei in Siegen, Tel. 0271-7099 1222.

Nicolai Wolf (Staatsanwalt und Pressesprecher) Jürgen Schlick (Pressesprecher der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf)

