POL-MR: Brand in Kellerwohnung in Marburg ++ Polo in Gladenbach angefahren

Polo angefahren

Gladenbach: Auf dem Marktplatz in der unteren Parkreihe Richtung Busbahnhof stellte ein Mann aus Siegbach am Montag, gegen 15 Uhr seinen grauen VW Polo ab und fuhr um 16.30 Uhr wieder mit ihm davon. Später stellte er einen Schaden am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Vermutlich fuhr ein anderer Parkplatznutzer gegen den Polo und anschließend davon. Die Polizei in Gladenbach, Tel. 06462-916813-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Kellerwohnung brannte

Marburg: Aus noch unbekannter Ursache brach am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 09.50 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Scheppe Gewissegasse ein Feuer aus. Der Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste, verursachte in der Kellerwohnung einen Schaden von rund 40.000 Euro. Die Wohnung ist dadurch unbewohnbar. Mehrere Hausbewohner wurden von den Rettungskräften vor Ort vorsorglich untersucht, verletzt wurde zum Glück jedoch niemand.

