POL-MR: Attacke mit Pfefferspray auf Paket-Zusteller - Unbekannter erbeutet Bargeld;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Attacke mit Pfefferspray auf Paket-Zusteller - Unbekannter erbeutet Bargeld

Marburg-Marbach: Eine Umhängetasche mit Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag, 5. Juli im Lindenweg. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen. Das Opfer kam mit einer Augenreizung davon. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der 25-jährige Paketzusteller befand sich um 13 Uhr auf der Ladefläche seines Lieferwagens, als er von dem mutmaßlichen Täter ohne Anlass mehrfach angepöbelt wurde. Unmittelbar danach, etwa 50 Meter entfernt von dem Lieferwagen, stellte der 25-Jährige den Mann zur Rede. Der Unbekannte sprühte sofort mit Pfefferspray und attackierte ihn mit Schlägen und Tritten. Anschließend flüchtete der Verdächtige in Richtung der Straße "Im Köhlersgrund". Erst jetzt bemerkte das Opfer den Verlust seiner mitgeführten schwarzen Stoff-Tragetasche der Marke "Eastpack" samt Bargeld. Der Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild ist kräftig, zirka 180 cm groß und hat dunkle, nach hinten gekämmte Haare, einen etwas dichteren Dreitagebart sowie ein rundliches Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem dunkelblauen T-Shirt. In Tatortnähe fiel zudem ein abgestellter weißer Kleinwagen, ähnlich einem Toyota oder Citroen, mit Marburger Zulassung auf. Die Ermittler sind allerdings nicht sicher, ob dieser Wagen mit dem Geschehen in Verbindung steht. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall im Lindenweg beobachtet? Wem ist der beschriebene Verdächtige rund um den Tatort oder später bei seiner Flucht aufgefallen? Wer hat den beschriebenen weißen Kleinwagen rund um den Tatort wahrgenommen? In diesem Zusammenhang können auch schon Beobachtungen vor dem eigentlichen Tatgeschehen von Bedeutung sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

