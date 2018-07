POL-MR: Reifen geplatzt - Fahrer leicht verletzt;Parkplatzrempler - VW Lupo beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Reifen geplatzt - Fahrer leicht verletzt

Kirchhain/ Bundesstraße 62: Riesenglück hatte ein Hyundai-Fahrer am Freitagmorgen, 6. Juli nach einem Reifenplatzer auf der Bundestraße 62 in Fahrtrichtung Kirchhain. Der 28-Jährige aus Hanau hörte gegen 5.20 Uhr einen lauten Schlag, dann verlor er in Höhe Anzefahr auch schon die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte heftig in die Leitplanke. Dabei wurde der Wagen regelrecht unter der Leitplanke eingeklemmt. Der 28-Jährige erlitt glücklicherweise nur Prellungen. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der Sachschaden beträgt etwa 9000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai wurde abgeschleppt.

Parkplatzrempler - VW Lupo beschädigt

Stadtallendorf: Einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite eines blauen VW Lupos hinterließ ein Autofahrer zwischen Freitag, 29. Juni, 6.55 Uhr und Samstag, 30. Juni, 12 Uhr im Röntgenweg. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell