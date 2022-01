Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer vermisst sein graues Herrenrad? + Hotelaußengelände verwüstet - Hinweise erbeten + Einbruchversuch scheitert

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 19.01.2022

+++

Bad Vilbel: Wer vermisst sein graues Herrenrad?

Fahrräder sind derzeit Mangelware. Viele Händler haben Lieferschwierigkeiten, u.a. aufgrund der großen Nachfrage. Umso schlimmer scheint es zu sein, wenn das eigene Rad plötzlich verschwindet.

Die Polizei in Bad Vilbel fand am Freitag (14.1.) gegen 22.40 Uhr ein schönes, aber herrenloses Fahrrad. Das unverschlossen im Weitzesweg in Dortelweil gefundene graue Herrenrad der Marke Schindelhauer Ludwig nahmen die Beamten zur Eigentumssicherung mit zur Dienststelle, wo es bislang auf die Abholung seines Besitzers wartet. Wie das Fahrrad nach Dortelweil kam steht bislang nicht fest. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

+++Ein Foto des sichergestellten Bikes gehört zur Meldung+++

+++

Bad Nauheim: Hotelaußengelände verwüstet - Hinweise erbeten

Zwischen Montagabend (17.1.22, 18 Uhr) und Dienstagmorgen (18.1.22, 8 Uhr) kam es zu einigen Vandalismusschäden im Außenbereich eines Hotels am Elvis-Presley-Platz. Unbekannte hatten im Tatzeitraum mehrere Stühle beschädigt und ein Dutzend Blumenkästen von einer Mauer geworfen. Außerdem wurde der Terrassenbereich durch diversen Abfall, darunter auch zerschlagene Glasflaschen, erheblich verschmutzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der messbare Schaden auf mehrere Hundert Euro. Nun ermittelt die Friedberger Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

+++

Karben: Einbruchversuch scheitert

Bei dem Versuch, in ein Friseurgeschäft in der Groß-Karbener Bahnhofstraße einzusteigen, scheiterten Einbrecher in der Nacht von Montag (17.1.22, 20 Uhr) auf Dienstag (18.1.22, 8 Uhr). Im Tatzeitraum hatten der oder die bislang noch unbekannten Täter vergeblich an einer dortigen Eingangstür gehebelt. Diese hielt stand. Die Straftäter machten sich aus dem Staub; sie hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

+++

Corina Weisbrod

/ Tobias Kremp

