Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Radfahrer - Wer kann Hinweise geben?

Grevenbroich (ots)

Am Freitagabend (30.04.), gegen 21:45 Uhr, sollen zwei Unbekannte einen Fahrradfahrer an der Straße "Am Graben" beraubt haben.

Die Täter stießen den Radfahrer zu Boden. Während einer der Männer auf das am Boden liegende Opfer mit einem silbernen Baseballschläger einschlug, entriss ihm der zweite Täter einen schwarzen Rucksack der Marke Burton. Nach der Tat flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Graf-Kessel-Straße. Der 27 Jahre alte Radfahrer wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter werden als circa 175 Zentimeter groß mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke der Marke Moncler und einen weißen Mund-Nasen-Schutz, der andere Mann eine weiße Jacke und ebenfalls einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell