Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gebäudebrand am Montagnachmittag - Ursache derzeit noch unklar + Einbruch im Samlandweg + Werkzeug aus Schule gestohlen + Polizei ermittelt nach Fund eines toten Rehs

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.01.2022

+++

Büdingen: Gebäudebrand am Montagnachmittag - Ursache derzeit noch unklar

Am frühen Montagnachmittag (17.01.2022) kam es zu einem Gebäudebrand Im Hinterfeld (OT Düdelsheim), zu welchem Feuerwehr und Polizei gegen 12.30 Uhr gerufen wurden. Ein Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung war auch ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen worden.. Die Feuerwehr hatte die Flammen zeitnah unter Kontrolle bringen können. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Frage, warum es zu der Brandentstehung gekommen war, werden nun Brandursachenermittler der Friedberger Kripo nachgehen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 250.000 Euro.

+++

Bad Vilbel: Einbruch im Samlandweg

Straftäter drangen zwischen Sonntagnachmittag (16.1.22, 16.30 Uhr) und Montagnachmittag (17.1.22, 14.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus im Bad Vilbeler Samlandweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor eine Glasscheibe beschädigt worden, woraufhin man durch das Fenster steigen konnte. Anschließend durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Wohnräume nach möglichem Diebesgut. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld gelang dann die Flucht. In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Kripo um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Tatzeitraum im Bereich des Samlandweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tatausführung beobachten können? Wem ist / sind der oder die Täter bei der anschließenden Flucht begegnet?

+++

Butzbach: Werkzeug aus Schule gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag (15.30 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) drangen Diebe unberechtigt in die Turnhalle einer Schule in der Astrid-Lindgren-Straße ein. Aus dieser entwendeten sie Bosch-Werkzeug im Wert mehrerer Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

Friedberg: Polizei ermittelt nach Fund eines toten Rehs

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie mutmaßlicher Jagdwilderei. Gegen 17 Uhr war am Montagnachmittag (17.1.22) nahe eines Feldweges zwischen Dorheim und Bauernheim ("Hechtgraben") der Kadaver eines Rehs gefunden worden. Dieser wies neben mehreren bissartigen Verletzungen auch Anzeichen scharfer Gewalt auf. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Tier möglicherweise erst wenige Stunden zuvor getötet worden war. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

