Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verletzte nach Kontrollverlust in Altenstadt + Fahrzeug überschlägt sich in Ortenberg + Dieb auf Dorffest in Rosbach + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.09.2021

Nach Auffahrunfall geflüchtet

Bad Nauheim: Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag (4.9.) auf der Straße "Am Taubenbaum". Gegen 18.15 Uhr mussten die Fahrzeuge an der Einmündung zur B3 wegen der dortigen Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang und der Verkehr wieder anrollte, fuhr ein grauer Nissan auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Am Nissan entstand im Frontbereich Sachschaden im Wert von ca. 4500 Euro. Das vorausfahrende Fahrzeug, auf das der Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis aufgefahren war, fuhr jedoch davon und flüchtete somit von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

Werkzeug gestohlen

Friedberg: Beute machten Diebe in der Nacht von Freitag (3.9.) auf Samstag (4.9.) in der Hanauer Straße. Auf bislang unbekannte Weise entriegelten sie den weißen Citroen Jumper und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 2000 Euro aus dem Firmenwagen. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter.

+

Leichtverletzte beim Einparken

Echzell: Beim Einparken in der Hauptstraße kam es am Samstag (4.9.) gegen 9.10 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Als eine 35-Jährige mit ihrem Toyota einparkte, stieß sie gegen einen ebenfalls dort am Fahrbahnrand geparkten Seat Leon. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5500 Euro. Eine im Seat sitzende 34-Jährige und ein 3-jähriges Kind aus dem Main-Kinzig-Kreis verletzten sich beim Zusammenstoß leicht, wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht und dort ambulant versorgt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

Hoher Schaden - keine Beute

Wölfersheim: Sachschaden verursachten Diebe am Freitag (3.9.) an einem Mercedes Kombi in Södel. Das schwarze Fahrzeug der C-Klasse parkte zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in der Römerstraße, als die Langfinger die Heckscheibe des Wagens beschädigten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Beute machten die Ganoven jedoch nicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und bittet Zeugen unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise.

+

Dieb auf Dorffest

Rosbach: Die Veranstaltungsbranche, Betreiber von Fahrgeschäften und Imbisständen haben harte Zeiten hinter sich. Mussten doch pandemiebedingt viele Verdienstmöglichkeiten in diesem und letzten Jahr ausfallen. Umso verwerflicher scheint die Tat eines Diebes am Festplatz in Nieder-Rosbach von Samstag (4.9.). Gegen 23.20 Uhr, man feierte ein Dorffest in der Straße "Haingraben", griff der skrupellose Dieb in die Kasse der Pommesbude und verschwand unerkannt mit den Tageseinnahmen im Wert von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt Ortenberg: In einer Linkskurve zwischen Bleichenbach und Bergheim verlor ein 21-Jähriger am Sonntag (5.9.) gegen 2.35 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Der junge Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis kam mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und wurde über die Gegenfahrspur in den Straßengraben abgelenkt. Dort fuhr er die Böschung hinauf, prallte gegen einen Baum und schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige konnte sich noch selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Auch ein Notarzt-Einsatz-Fahrzeug kam zum Unfallort. Am Polo entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst musste ihn von der Unfallstelle schleppen. Da der Verdacht bestand, dass Alkohol im Spiel war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Führerschein des jungen Mannes stellten die Polizisten sicher. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06041/9648-0 entgegen.

+

Verletzte nach Kontrollverlust - Führerschein sichergestellt Altenstadt: Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor am Sonntag (5.9.) gegen 1.45 Uhr der Fahrer eines VW Golf. Auf der Fahrt von Höchst am Nidder in Richtung Waldsiedlung kam der Mann mit seinem Wagen in Höhe einer Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und einen Schildermast bevor er hinter der Begrünung schließlich zum Stehen kam. Die drei Insassen wollten den Unfallort gerade zu Fuß verlassen, als eine Polizeistreife um die Ecke bog. Die Polizisten hielten die Personen fest und forderten Rettungsdienste zur Unfallstelle, da es augenscheinlich Verletzte gab. Ein 23-Jähriger verletzte sich schwer, die beiden anderen, ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger elritten beim Unfall leichte Verletzungen. Alle drei verbrachte man in umliegende Krankenhäuser. Sie kommen aus dem Wetterauer Ostkreis. Bei dem Fahrer des Golfs handelt es sich offenbar um den 26-Jährigen des Trios. Da sich der Verdacht ergab, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Ein Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von knapp 2 Promille. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am VW Golf entstand Totalschaden in fünfstelliger Höhe. Auch die Verkehrsinsel, der Schildermast und die Begrünung trugen bei der Kollision Beschädigungen davon. Sie sind mit ca. 1000 Euro zu beziffern. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um Öl, das der Unfallwagen verlor. Ein Abschleppdienst holte das Fahrzeug vom Unfallort. Gegen 3.30 Uhr war die Fahrbahn wieder geräumt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

+

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet Karben: Ein im Höfer Weg in Petterweil geparktes Fahrzeug beschädigte am Freitag (3.9.) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Zwischen 15.10 Uhr und 17.30 Uhr stieß ein Fahrzeug gegen den grauen Audi und beschädigte dabei die vordere Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ohne sich der Verantwortung zu stellen, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Vilbel bittet unter Tel.: 06101/5460-0 um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell