Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Exhi festgenommen in Bad Nauheim + Mit Alkohol am Steuer in Ortenberg + Mit Alkohol auf dem Rad in Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.09.2021

Exhi festgenommen

Bad Nauheim: Nachdem er sich nackt und onanierend am Straßenrand zwischen Steinfurth und Oppershofen präsentierte, klickten am Sonntag (5.9.) um 11.40 Uhr die Handschellen bei einem 66-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Eine Zeugin hatte den Mann im Vorbeifahren bemerkt und die Polizei informiert. Die konnte den Exhibitionisten kurz darauf festnehmen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen gem. § 183 Strafgesetzbuch. Das Gesetz sieht für diese Tat eine Geld- oder Freiheitsstrafe vor.

+

Steinwurf gegen Scheibe von Schulgebäude Wöllstadt: Eine defekte Scheibe hinterließen Vandalen an einer Schule im Schmalwiesenweg in Nieder-Wöllstadt. Gegen 13.15 Uhr warf man am Sonntag (5.9.) einen Stein gegen ein Fenster im Erdgeschoss der Lehranstalt. Dies wurde dabei beschädigt. Zeugen beobachteten zwei männliche Jugendliche mit weißen Turnschuhen, Shirt und kurzen Hosen, die nach dem Steinwurf davonrannten. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise weiterer Zeugen.

+

Hinteres Kennzeichen gestohlen

Ranstadt: Das Nummernschild eines PKW entwendeten Diebe zwischen Freitag (3.9.) und Samstag (4.9.) in Dauernheim. Der Besitzer des Daihatsu parkte sein Fahrzeug am Freitag gegen 18 Uhr in der Niddaer Landstraße. Am Samstag gegen 12 Uhr bemerkte er das Fehlen des hinteren Kennzeichens FB - G 1204. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 06042/9648-0.

+

Mit Alkohol am Steuer

Ortenberg: Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel der Fahrer eines Audi Q5 am Sonntag (5.9.) einer Polizeistreife auf. In der Ludwig-Pfeiffer-Straße hielten sie den SUV gegen 14.10 Uhr an. Am Steuer saß ein 59-jähriger aus dem Ostkreis, der deutlich nach Alkohol roch. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab und reagierte uneinsichtig und gereizt. Auch der Beifahrer, ein 40-Jähriger aus dem Wetteraukreis reagierte aggressiv und mischte sich in die Maßnahmen ein. Letztlich nahmen die Polizisten den Zündschlüssel an sich und holten den Fahrer aus dem Fahrzeug. In Handschellen musste der 59-Jährige zur Wache verbracht werden, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde und Aufschluss über den tatsächlichen Alkoholgehalt im Blut geben wird. Der Beifahrer konnte seiner Wege gehen. Neben dem Fahrzeugschlüssel stellten die Ordnungshüter auch den Führerschein des alkoholisierten Fahrzeugführers sicher. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses ermittelt.

+

Mit Promille auf dem Rad

Bad Vilbel: Eine betrunkene Radfahrerin meldete ein Zeuge am Sonntag (5.9.) gegen 4.40 Uhr in der Frankfurter Straße. Die Frau brauche die gesamte Straßenbreite und sei auch gerade zum wiederholten male gestürzt. Sie ließe sich nicht vom Weiterfahren in Richtung Bergen-Enkheim abhalten. Der Zeuge lotste die entsandte Polizeistreife vor Ort, wo sich die Polizisten der 35-jährigen Frankfurterin annahmen. Der gemessene Atemalkoholwert von über 2.6 Promille erklärte die extrem unsichere Fahrweise der Frau. Die Schutzleute zogen sie aus dem Verkehr und verhinderten, dass ihr und anderen Schlimmeres passierte. Die 35-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Corina Weisbrod

