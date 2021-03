Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: B276: Motorradpolizisten auf Streife + Drogen im Schlüpfer + Nach Unfall auf Kundenparkplatz - Beschädigtes Fahrzeug gesucht! + Kollision auf Bundesstraße

Friedberg (ots)

B276 zwischen Laubach und Gedern: Motorradpolizisten auf Streife

Strahlender Sonnenschein lockte bei kalten Temperaturen am vergangenen Wochenende bereits einige Motorradfahrer auf den Asphalt. Auch Polizisten der regionalen Verkehrsdienste Gießen und Wetterau schwangen sich am Sonntag auf ihre Dienstkräder, um zwischen 12 Uhr und 17 Uhr die Bundesstraße zwischen Laubach und Gedern zu bestreifen. Im genannten Zeitraum führten die beiden Schutzleute insgesamt 11 Verkehrskontrollen durch; insbesondere um die Verkehrssicherheit der angehaltenen Zweiräder zu überprüfen.

Der ganz überwiegende Teil der Bikes gab keinen Grund zur Beanstandung. Lediglich ein Motorradfahrer hatte die vorgeschriebene Zulassungsbescheinigung zuhause gelassen; außerdem waren nicht ordnungsgemäße Spiegel montiert worden. Hier blieb es bei einer Verwarnung durch die Polizisten.

Am Motorroller eines 36-jährigen Mannes aus Büdingen stellten die Ordnungshüter jedoch eine Manipulation zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit fest. Außerdem waren an genanntem Kleinkraftrand Versicherungskennzeichen aus 2017 angebracht. Damit nicht genug: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Der Roller wurde sichergestellt; eine Büdinger Polizeistreife nahm den Mann mit zur Dienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem aufgrund Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bis auf genannte Ausnahme wurde die polizeiliche Präsenz von den Motorradfahrern durchweg positiv wahrgenommen.

+++

Büdingen: Drogen im Schlüpfer

Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss und im Besitz von Betäubungsmitteln kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20.20 Uhr am Sonntagabend in der Wilhelm-Lückert-Straße einen 24-jährigen Opelfahrer aus Büdingen. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf Kokain und THC an. Außerdem hatte der Mann eine geringe Menge Cannabis bei sich. Der Beifahrer, ein 21-Jähriger aus Linden, hatte noch versucht, Marihuana sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag in seiner Unterhose zu verstecken. Drogen und Geldscheine wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Autofahrer musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle.

+++

Nidda: Nach Unfall auf Kundenparkplatz - Beschädigtes Fahrzeug gesucht!

Nachdem sie auf dem Parkplatz von Rossmann und Takko in der Straße "Unter der Stadt" am Samstag einen silbernen Kombi touchiert- und dabei beschädigt hatte, meldete sich die 20-jährige Fahrerin eines schwarzen Opels im Nachgang bei der Polizei. Gegen 12.20 Uhr war die junge Frau nach ihrem Einkauf zurück zum Fahrzeug gekommen. Beim Ausparken streifte sie das rechts neben ihr stehende Auto. Sie fuhr zuerst los, entschloss sich dann jedoch, zurückzukommen. In der Zwischenzeit war der silberfarbene Kombi jedoch ebenfalls weggefahren, sodass sie sich dessen Kennzeichen nichtmehr hatte notieren können. Der gesuchte PKW müsste auf der linken, vorderen Fahrzeugseite frische Unfallspuren aufweisen. Der Fahrzeughalter des genannten Kombi wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

+++

Karben: Kollision auf Bundesstraße

Am Montagmorgen kam es auf der B3 bei Kloppenheim im Kreuzungsbereich zur Frankfurter Straße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 6.15 Uhr war eine 24-jährige Audi-Fahrerin von der L3205 aus Richtung Karben kommend unterwegs in Richtung Bad Vilbel. Zeitgleich kam ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Frankfurter Straße und wollte der B3 in Richtung Karben folgen. Beide Autos stießen zusammen, wobei sich die 24-Jährige leicht verletzte. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden, 06101/54600.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell