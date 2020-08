Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: PKW vs. Mofa + Radfahrer türmt nach Unfall + Alkoholisierter Rollerfahrer kracht in geparktes Auto + Unfallflucht im Hollerweg + Tiefstehende Sonne sorgt für Motorradunfall

*Bad Nauheim: PKW vs. Mofa - Frau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwalheimer Straße wurde am Donnerstagmittag eine 45-jährige Mofafahrerin aus Rosbach verletzt. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 12.30 Uhr von einem 87-Jährigen aus Bad Nauheim erfasst worden, der in einem silbernen Mercedes unterwegs war. Nach bisherigem Ermittlungsstand war wohl ein Vorfahrtverstoß unfallursächlich. Zeugen des Hergangs werden gebeten, sich telefonisch bei der Friedberger Polizei zu melden, Tel. 06031/6010.

*Bad Nauheim: Radfahrer türmt nach Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Schürfwunden an Händen und Beinen trug ein 59-Jähriger aus Ober-Mörlen am Donnerstag davon, nachdem er mit seinem roten E-Bike auf dem Radweg "Am Nauheimer Bach" zu Fall gekommen war. Auch sein Zweirad wurde stark lädiert. Laut eigenen Angaben war dem Mann kurz vor 12 Uhr in einer scharfen Kurve ein anderer Fahrradfahrer entgegengekommen. Da dieser sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hätte, wäre es dort zu Kollision gekommen, so dass sich unter anderem das Vorderrad E-Bikes verbog. Der Unfallgegner, der "wie ein Inder" ausgesehen haben soll, sei dann aber auf seinem weiß-grauen Fahrrad weitergefahren.

*Rosbach: Alkoholisierter Rollerfahrer kracht in geparktes Auto

In der Homburger Straße ist am späten Donnerstagabend ein 16-jähriger auf seinem Motorroller in einen parkenden Geländewagen gekracht. Der junge Mann hatte Alkohol getrunken. Gegen 23.45 Uhr hatte der Rosbacher in Höhe des Eduard-Bartling-Platzes offenbar die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren und war auf den schwarzen Kia aufgefahren. Er stürzte und zog sich mehrere, glücklicherweise nur leichtere, Verletzungen zu. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wie die hinzugerufenen Polizisten feststellten, musste er zwecks Blutentnahme mit zur Wache.

*Bad Vilbel: Unfallflucht im Hollerweg

Mehrere Hundert Euro Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr an einem im Hollerweg parkenden, weißen Kleinbus von Opel. So musste der Fahrzeugnutzer bei seiner Rückkehr zum Auto feststellen, dass die Heckstoßstange eingedrückt worden war. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

*Rockenberg: Tiefstehende Sonne sorgt für Motorradunfall

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Münzenberger Straße gestürzt. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Münzenberg blendete die tiefstehende Sonne den aus Bad Nauheim stammenden Mann so sehr, dass er mit seiner BMW auf eine Verkehrsinsel geriet und gegen zwei dortige Schilder stieß. Der Mann stürzte von der Maschine, blieb nach bisherigen Erkenntnissen jedoch zum Glück unverletzt.

