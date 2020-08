Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reinlassen oder nicht? - Von Haustürgeschäften und Trickbetrügern

Friedberg (ots)

Freudig öffnen Sie die Haustür, wenn es klingelt. Wer da wohl zu Besuch kommen mag? Dann kommt die Ernüchterung. Ein angeblich vom Vermieter geschickter Handwerker, eine Frau die ein Glas Wasser möchte oder ein Mann der sich als Stromableser ausgibt, stehen vor der Tür. "Reinlassen oder nicht?" ist nun die Frage, die Sie sich stellen.

Ein gesundes Misstrauen ist jetzt angesagt und / oder Hilfsbereitschaft, ohne sich selbst einer Gefahr auszusetzen. Wie man sich in diesem Spannungsfeld bewegt, ohne Opfer einer Straftat zu werden, darüber klärt Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob am Donnerstag, den 13.08. 2020 in der Sendung "Hallo Hessen" im HR-Fernsehen auf. Zwischen 16 und 18 Uhr ist sie per Videoschalte "live" in der Sendung und erklärt dabei auch, mit welchen miesen Tricks Betrüger versuchen uns das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Schalten Sie ein und berichten Sie gerne Verwandtschaft und Freunden von dem Sendetermin. Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur Thematik "Haustürgeschäfte" und "Trickbetrüger" haben, dann melden Sie sich gerne bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Alle wichtigen Ansprechpartner und Adressen finden Sie unter www.polizei.hessen.de/ppmh. Die Polizistinnen und Polizisten bieten Ihnen kostenfreie Beratungen zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen und entsprechendes Infomaterial. Solches findet sich auch unter www.polizei-beratung.de

