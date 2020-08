Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe nutzen offene Tür + Mehrfamilienhaus durchsucht + Mountainbike gestohlen + Roller geklaut

Friedberg (ots)

+++

*Niddatal: Diebe nutzen offene Tür

Eine offenstehende Terrassentür machten sich Langfinger am frühen Montagmorgen zu Nutze. So gelangten sie ohne großen Kraftaufwand in eine Erdgeschosswohnung in der Köpperner Straße in Ilbenstadt. Von dort nahmen sie zwischen 0 Uhr und 3.45 Uhr neben einem Rucksack auch mehrere Geldbeutel mit. Eine gestohlene EC-Karte war am Morgen durch die Täter bereits zu mehreren Zahlungen benutzt worden, als die Bestohlenen das Fehlen besagter Karte bemerkten und schließlich deren Sperrung veranlassten. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 06031/6010.

+++

*Bad Nauheim: Mehrfamilienhaus durchsucht

Einbrecher sind zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 13 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Theresienstraße in Nieder-Mörlen eingebrochen. Indem sie ein Fenster an der Gebäuderückseite aufhebelten, waren sie in die Räume gelangt und hatten diese anschließend ausgiebig durchsucht. Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Theresienstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

+++

*Butzbach: Mountainbike gestohlen

In der Straße "Zum Bahnhof" in Nieder-Weisel haben Fahrraddiebe am Samstag ein schwarzes Mountainbike von Univega (Modell: Summit 5.0), welches der Eigentümer an einem Geländer angekettet hatte, geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen 11 Uhr und 20.30 Uhr. Der Wert des Zweirads beträgt über 500 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter sowie zum Verbleib des Mountainbikes richten Sie bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

*Niddatal: Roller geklaut

In der Kastanienallee in Assenheim haben Rollerdiebe zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 11 Uhr zugeschlagen. Sie entwendeten einen schwarzen Motorroller von Derbi, Modell: Boulevard im Wert von etwa 1.000 Euro. An dem Leichtkraftrad war das Kennzeichen "FB-OY 12" angebracht. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell