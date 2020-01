Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zweimal Totalschaden bei Bad Vilbel ++ Mädchen im Bus in Bad Nauheim belästigt ++ Lenkräder in Ilbenstadt ausgebaut ++ Unfallstelle bei Ranstadt gesucht ++ Einbrüche ++ u.a.

Friedberg (ots)

Mädchen im Bus belästigt

Bad Nauheim: An der Haltestelle am Usa-Wellenbad stieg ein 11-jähriges Mädchen aus Bad Nauheim am Montagmittag in einen Bus der Linie 11 ein. An der nächsten Haltestelle gesellte sich eine 15-jährige Freundin zu ihr. Am Bahnhof stieg ein Mann in den Bus, der zunächst ein anderes noch unbekanntes Mädchen ansprach, welches kurz darauf aus dem Bus ausstieg. Anschließend wendete sich der Mann an die beiden Freundinnen und sagte ihnen, dass er noch ein Mädchen "zum Ficken" brauche. Die Freundinnen erklärten dem Mann er solle sie in Ruhe lassen, gingen im Bus nach vorne und stiegen schließlich an der Haltestelle "Am großen Teich" aus. Andere Fahrgäste haben die Belästigung möglicherweise nicht wahrgenommen, da die Mädchen zunächst über die Situation lachten. Erst am Abend erstattet ein Mädchen mit ihren Eltern Anzeige. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise auf den Mann. Er selbst gab gegenüber den Freundinnen an 67 Jahre alt zu sein. Er wird als etwa 1.70m groß, mit leicht stämmiger Figur und weißem strubbeligem Vollbart beschrieben. Er trug eine brombeerfarbene Daunenjacke, eine dunkle Hose, eine graue Mütze mit Bommel und eine Brille mit runden Gläsern.

*

Zweimal Totalschaden

Bad Vilbel: Wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall musste die Bundesstraße 3 zwischen Dortelweil und Massenheim am Montagabend vorübergehend voll gesperrt werden. Gegen 20.40 Uhr geriet ein 21-jähriger Maintaler mit seinem Opel vermutlich zunächst leicht auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn, übersteuerte dann beim Gegenlenken und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Hyundai eines 52-jährigen Karbener. Beide Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin des Karbeners kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Beide PKW mussten mit Totalschäden von rund 30.000 Euro abgeschleppt werden.

*

Einbruch in Vereinsheim

Butzbach: Geld aus einer Getränkekasse ließen die Einbrecher mitgehen, die sich zwischen 19 Uhr am Sonntag und 07 Uhr am Montag gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins An der Conturkirche in Nieder-Weisel verschafften. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Erfolgloser Dieb

Florstadt: Die Spuren an einem roten Opel Vectra, der in der Goldbachstraße in Nieder-Mockstadt abgestellt war, lassen darauf schließen, dass ein Dieb versuchte diesen zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 22.15 Uhr am Montag zu entwenden. Die Seitenscheibe des PKW schlug der Täter ein und manipulierte am Zündschloss, konnte den Opel aber nicht mitgehen lassen. Es blieb bei einem Schaden von etwa 400 Euro. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

BMW angefahren

Karben: Auf mindestens 1000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag an einem silberfarbenen 5er BMW anrichtete. Zwischen 09.30 und 18.30 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße im Bereich der 200er-Hausnummern. Wer Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen.

*

Einbrecher verscheucht

Limeshain: Bohrgeräusche nahm ein Anwohner am Schützenhaus im Düdelsheimer Weg in Himbach am Montagabend, gegen 21.50 Uhr wahr. Als er die Herkunft des Geräuschs ergründete, verscheuchte er damit einen Einbrecher, der offenbar gerade versuchte das Schloss der Tür des Schützenhauses aufzubohren. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Mit roter Kapuzenjacke und Umhängetasche wird der Täter beschrieben, der unerkannt entkommen konnte. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Nach Kollision abgehauen

Nidda: Auf der Bundesstraße 457 zwischen Ranstadt und Nidda kam einem Skodafahrer aus Nidda am Montagabend, gegen 18.50 Uhr, ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem schwarzen Skoda Superb und dem entgegenkommenden PKW. Trotz des Unfalls und einem mit 3000 Euro erheblichen Schaden an dem Skoda, fuhr der Unfallverursacher einfach in Richtung Ranstadt davon. Die Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher. Sein Auto, möglicherweise mit roter Lackierung, müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein.

*

Lenkräder ausgebaut

Niddatal: Indem sie die Dreieckscheibe eines blauen 1er BMW einschlugen, der im Dortelweiler Ring in Ilbenstadt abgestellt war, konnten Diebe in der Nacht zum Montag in das Fahrzeuginnere gelangen. Zwischen 20 und 05.45 Uhr bauten sie das Lenkrad aus dem BMW aus und ließen es mitgehen. Vermutlich dieselben Täter machten sich auch in der Schönecker Straße in Ilbenstadt zu schaffen. Auch hier beschädigten sie die Dreieckscheibe eines grauen BMW und bauten das Lenkrad aus. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Wo ist die Unfallstelle?

Ranstadt: Weil das Autos eines Seniors so beschädigt war, dass es von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden musste, wurde der Polizei am Montagabend ein Unfall bekannt. Ein Senior fuhr mit seinem grauen Renault Megane am Montagabend vermutlich von Dauernheim nach Ranstadt, wobei die Fahrtstrecke und die Fahrtzeit nicht genau bekannt sind. Irgendwo auf diesem Weg muss es zu einem Unfall gekommen sein, wobei auch die Unfallstelle noch nicht bekannt ist. Der Senior ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, was er möglicherweise aus Altersgründen vergaß. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise, wo der Senior am Abend mit seinem Megane entlangfuhr bzw. wo ein entsprechender Unfallschaden vorhanden ist.

