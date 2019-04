Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ehestreit eskaliert in Karben.

Friedberg (ots)

Ehestreit eskaliert

Karben: Zu einem Einsatz in die Falkensteinstraße in Petterweil rief man die Polizei am Sonntag gegen 11.20 Uhr. Der Streit eines Paares eskalierte und die 58-jährige Ehefrau griff ihren, im Rollstuhl sitzenden Gatten an. Der Mann erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die stark alkoholisierte Frau wurde der Wohnung verwiesen und kam bei Bekannten unter. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell