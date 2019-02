Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Brennende Tannenbäume in Friedberg, angefahrener Zaun in Karben , flüchtender Golf-Fahrer in Florstadt, Farbschmierer in Büdingen - Die Polizei Wetterau sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Augen und Münder gemalt

Büdingen: Mit einem breiten schwarzen Textmarker sowie gelbem und schwarzem Farbspray müssen die Schmierfinken "bewaffnet" gewesen sein, die am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Schule in der Wilhelm-Lückert-Straße am Werk waren. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen malten sie an Wänden, Müllcontainern und am Basketballkorb Augen und Münder auf, die wie ein Teil eines Smileys aussehen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise, wer sich in dieser Zeit unerlaubt auf dem Schulgelände aufhielt.

Wer fuhr den roten Golf?

Florstadt / Ranstadt: Am Montagabend, gegen 19.05 Uhr, kam eine 38-jährige Hamburgerin mit ihrem weißen Suzuki Vitara von der Autobahn 45 aus Richtung Hanau und fuhr an der Anschlussstelle Florstadt ab. Als sie an der Einmündung zur Bundesstraße 275 wartete, bevor sie nach rechts nach Nieder-Mockstadt abbiegen konnte, fuhr der hinter ihr kommende Fahrer eines roten VW Golf auf ihren PKW auf. Beide Unfallbeteiligten stiegen anschließend aus ihren PKW aus und schauten sich den Schaden an den Fahrzeugen an. Als die Hamburgerin die Polizei verständigen wollte, stieg der Fahrer des Golfs wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr davon. Zurück blieben die verdutzte Hamburgerin und ihre Beifahrerin mit leichten Schmerzen aufgrund des Auffahrunfalls. Die informierte Polizei konnte den roten 1er Golf mit BÜD-Kennzeichen später Am Konschloh in Ranstadt auffinden und sicherstellen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Beschrieben wird er mit einem Alter von Ende 50, 1.80m groß und mit grauen Haaren. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Fahrer.

Unfallflucht im City-Parkhaus

Friedberg: Im Parkhaus in der Alten Bahnhofstraße stieß ein Parkhausnutzer am Montag, zwischen 08.20 und 18.35 Uhr gegen einen im Erdgeschoss geparkten schwarzen Toyota Aygo einer Rockenbergerin und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an dem PKW. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, da er seinen gesetzlichen Pflichten nicht nachkam und die Unfallstelle einfach verließ.

Dunkler BMW fuhr davon

Friedberg: In der Kaiserstraße am Einmündungsbereich zur Apothekergasse auf dem Parkstreifen stand der braune Renault Megane eines Anwohners in der letzten Nacht. Gegen Mitternacht hört der Fahrzeughalter ein komisches Geräusch und schaute aus dem Fenster. Er konnte noch erkennen, wie ein dunkler BMW zügig in Richtung Burg davonfuhr. Als der Halter daraufhin seinen Megane in Augenschein nahm, stellte er einen erheblichen Schaden von rund 1.800 Euro an diesem fest. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Feuerwehr löschte Tannenbäume

Friedberg: Die typische Zeit für brennende Weihnachtsbäume ist aktuell nicht. Trotz allem musste die Feuerwehr Friedberg am Montagabend ausrücken, um Weihnachtsbäume zu löschen. Auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins in der Burgfeldstraße waren die alten Bäume gelagert und gerieten aus unbekanntem Grund in Brand. Gegen 20.50 Uhr konnte der Brand festgestellt werden. Durch ihn entstanden Beschädigungen an einem PKW, der dort auf dem Parkplatz auf einem Anhänger abgestellt war. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nimmt Hinweise zur Brandentstehung entgegen.

Zaun angefahren

Karben: Die Schäden an einem Gartenzaun in der Goethestraße / Ecke Uhlandstraße in Klein-Karben lassen darauf schließen, dass es ein größeres Fahrzeug - vermutlich ein LKW - war, mit dem ein noch unbekannter Fahrer dagegen fuhr. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von etwa 200 Euro an dem Zaun. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise, wer um kurz nach 06 Uhr am Montagmorgen entsprechende Beobachtungen machen konnte.

Mercedes angefahren

Ober-Mörlen: Den Außenspiegel eines geparkten silberfarbenen C-Klasse Mercedes fuhr ein Unbekannter zwischen 17 Uhr am Sonntag und 07 Uhr am Montag im Bereich der 60er Hausnummern der Frankfurter Straße in Ober-Mörlen an. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, entgegen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

