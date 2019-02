Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Saisonstart Fahrradcodierung - Jetzt anmelden und das Zweirad vor Dieben schützen

Friedberg (ots)

Die ersten frühlingshaften Tage des Jahres haben viele aus der Stube nach draußen gelockt. Ein beliebtes Fortbewegungsmittel bei Sonnenhungrigen ist dabei das Fahrrad. Schnell noch den Staub des Winters entfernt wurde vielerorts am Wochenende bereits fleißig in die Pedale getreten. Doch auch wer sein Fahrrad lieb, stellt es manchmal ab, um kurz die Aussicht oder ein Eis zu genießen. Und gerade wer es auf dem Weg zur Arbeit nutzte, lässt es am Bahnhof oder vor dem Büro auch einmal länger unbeaufsichtigt stehen. Auch für noch so kurze unbeaufsichtigte Momente ist die richtige Sicherung des Zweirades wichtig, um Dieben keine Chance zu geben.

Hochwertige Fahrradschlösser sollten daher immer mit auf Reisen gehen, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand anschließen zu können. Darüber hinaus gibt es noch eine gute Möglichkeit, um Fahrraddieben das Leben schwer zu machen: Die Fahrradcodierung. Mit der sogenannten F.E.I.N - Codierung, die in den Rahmen des Fahrrades geprägt wird, kann die Polizei das Fahrrad sofort seinem Eigentümer zuordnen, wenn es irgendwo aufgefunden wird oder bei einer Kontrolle festgestellt wird. Das finden Diebe natürlich gar nicht so praktisch und lassen deshalb lieber die Finger von codierten Rädern.

Am 13.03. ist es wieder soweit: Die Wetterauer Polizei bietet für das Jahr 2019 die erste Fahrradcodierung an. Von 09 bis 15 Uhr können Zweiradbesitzer bei der Polizei in Friedberg (Grüner Weg 3, 61169 Friedberg) kostenlos ihr Fahrrad codieren lassen. Dafür gibt es zwei Voraussetzung: Die Zweiradbesitzer müssen nachweisen, dass sie Eigentümer des Fahrrades sind und sie müssen sich vorher anmelden. Interessierte tun dies bitte unter der Telefonnummer 06031-601-462. Dies ist an Werktagen zwischen 08 und 15 Uhr möglich. Carbonrahmen können leider nicht codiert werden.

Noch ein Tipp für alle Zweiradbesitzer: Ob Kinderrad, hochwertiges Rennrad oder E-Bike, nutzen sie den Fahrradpass. In diesem können sie von der Rahmennummer, über die Farbe, die Beschreibung der Gangschaltung bis zu Besonderheiten alle Details ihres Fahrrades festhalten. Ergänzt mit einem Bild haben sie so immer alle notwendigen Daten sofort zur Hand, wenn doch ein Dieb sich an ihrem Zweirad vergreifen sollte. Den Fahrradpass gibt es sogar als App für Smartphone.

