Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrzeuge in Bad Vilbel aufgebrochen ++ Papiertonne angesteckt ++ Mazda und BMW verkratzt ++ Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ++ Ohne Führerschein - dafür mit Alkohol ++ u.a.

Friedberg (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Autobahn 5: Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Fahrzeugführer, die gestern auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach eine unliebsame Begegnung hatten. Gegen 20 Uhr überholte eine 50-jährige Bad Nauheimerin mit ihrem VW ein vorausfahrendes Fahrzeug und wechselte dazu vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Vermutlich übersah sie dabei den Audi eines 46-jährigen Kölner, der auf der linken Spur unterwegs war. Der Kölner konnte einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Sein PKW nahm erheblichen Schaden an der Front, der VW am Heck. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 40.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

*

Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Vilbel: In der Breiten Straße in Massenheim schlugen noch unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 08.15 Uhr am Freitag die Heckscheibe eines roten VW Golf ein und entnahmen zwei Kartons aus dem Kofferraum. Die Täter ließen jedoch nichts mitgehen. Sie entfernten sich, obwohl sie Beute hätten machen können. Möglicherweise wurden sie bei ihrer Tat gestört, weshalb die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, gerade in diesem Fall auf Zeugen hofft, die eventuell verdächtige Beobachtungen machen konnten. Aber auch zu zwei weiteren Fällen sucht die Polizei Zeugen. Im Berkersheimer Weg brachen die Täter zwischen 18 Uhr und 06.30 Uhr einen weißen 5er BMW auf, indem sie die Türverriegelung gewaltsam überwanden. Die Täter bauten das festinstallierte Navigationsgerät aus dem Fahrzeug aus und entwendeten es samt Bedienelementen. Auf einen Sprinter hatten es die Täter in der Zeppelinstraße abgesehen. Die Täter bauten ein Seitenfenster des Fahrzeuges aus, um anschließend das festinstallierte Navigationsgerät und einen Airbag ausbauen zu können. Navi und Airbag ließen die Täter mitgehen.

*

Einbruchversuch

Bad Vilbel: Am gestrigen Donnerstag versuchten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Hermann-Gmeiner-Straße zu gelangen. Zwischen 07.40 und 18.50 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein. In das Haus gelangten sie nicht. Nur die Hebelspuren an einer Balkontür weisen auf die Anwesenheit der Einbrecher hin. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Papiertonne angesteckt

Bad Vilbel: Wegen einer Sachbeschädigung durch Brand ermittelt die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, und bittet um Hinweise. Am Donnerstag, zwischen 08 und 09 Uhr, setzte ein Unbekannter den Inhalt einer Papiermülltonne im Vorgarten eines Hauses in der Rodheimer Straße in Brand. Die Tonne und ein Zaun trugen dabei einen Schaden davon. Noch ist unklar, wer für den Brand verantwortlich ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

*

Stoßstange beschädigt

Bad Vilbel: Gegen das Heck eines weißen Ford Mondeo fuhr ein Verkehrsteilnehmer zwischen 16.30 und 18 Uhr am Mittwoch in der Dortelweiler Straße in Gronau. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro am Mondeo. Wer für diesen verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

*

Schaden an Mazda angerichtet

Bad Vilbel: Im Ziegelhofring ließ ein Unbekannter zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 15.45 Uhr am Donnerstag offenbar seine Zerstörungswut am PKW einer Anwohnerin aus. Der Täter verkratzte die komplette Beifahrerseite ihres schwarzen Mazda 3 und verursachte damit einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

*

BMW verkratzt

Friedberg: Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses Im Mühlfeld stand der graue BMW eines Anwohners zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 09.30 Uhr am Donnerstag. In dieser Zeit hatte es ein Unbekannter auf den Lack des PKW abgesehen, den er erheblich verkratzte. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verursacher des Schadens.

*

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Karben: Nach dem Brand in der Rathausstraße in Karben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag ergaben die Brandermittlungen der Polizei den Hinweis auf eine fahrlässige Brandstiftung. Die Bewohnerin, die hierfür verantwortlich sein dürfte, schwebt aufgrund der erlittenen schweren Brandverletzungen weiter in Lebensgefahr. Fünf weitere Hausbewohner erlitten durch das Einatmen der Rauchgase leichte Verletzungen.

*

Ohne Führerschein - dafür mit Alkohol

Rosbach: In der Carl-Benz-Straße in Rosbach endete in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.30 Uhr, die Fahrt eines 29-jährigen Wölfersheimers. Nicht nur, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bei dem Fahrer zeigte der Atemalkoholtest zudem einen Wert von über 2,4 Promille an. Die Polizisten nahmen den Fahrer nach der Kontrolle mit zur Blutentnahme. Es wird wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell