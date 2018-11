POL-WE: Ungebetene Gäste in Kleingartenanlage in Butzbach ++ In Schlangenlinien gefahren in Büdingen ++ Mit Gullideckel Tür beschädigt in Schwalheim ++ Überschlagen bei Büdingen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Mit Gullideckel Tür eingeworfen

Bad Nauheim: Am Sonntagmorgen konnte der Schaden festgestellt werden, den Vandalen in der Nacht zuvor an der Eingangstür zur Sporthalle in der Edelweißstraße in Schwalheim angerichtet hatten. Mit einem Gullideckel beschädigten sie die Tür, indem sie ein großes Loch in die Scheibe schlugen. Den Gullideckel selbst entnahmen die Täter vermutlich kurz vor der Tat vom Fahrbahnrand vor der Halle. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen.

*

Damenrad geklaut

Bad Nauheim: Ein weißes Gudereit Fantasy Plus Damenrad im Wert von 200 Euro entwendeten Diebe zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am Freitag aus der Stresemannstraße. An der Ecke zur Karlstraße stand das mit einem Schloss gesicherte Zweirad. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades.

*

Überschlagen

Büdingen: Von Rinderbügen nach Büdingen auf der Landstraße 3010 fuhr ein 28-Jähriger aus Kenfenrod am Sonntagmorgen mit seinem Fiat. Gegen 09.55 kam der Fahrer am Ausgang einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn, lenkte dann vermutlich zu stark gegen und verlor die Kontrolle über den PKW, der sich daraufhin mehrfach überschlug. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer - darunter ein Kleinkind - verletzen sich dabei leicht. Sie kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Am Fiat entstand mit rund 3000 Euro Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

*

In Schlangenlinien fahrend

Büdingen: Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, endete die Fahrt eines 48-jährigen Limeshainer in Büdingen. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den Autofahrer, da er durch seine Fahrt in Schlangenlinien auffiel. Der Fahrer musste die Polizei zur Blutentnahme begleiten. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Limeshainer nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

*

Ungebetene Gäste in der Kleingartenanlage

Butzbach: In der Nacht zum Samstag, zwischen 01.30 und 07 Uhr, machten sich Unbekannte auf mehreren Grundstücken einer Kleingartenanlage an der Spülgasse zu schaffen. Die Täter schlugen Scheiben ein und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Gartenhütten. Mindestens auf drei Grundstücken trieben die Täter ihr Unwesen. Sie entwendeten ein Strom-Aggregat und Werkzeuge der Marke Bosch Blue. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Traktor brannte

Friedberg: Bei Arbeiten auf einem Feld bei Ossenheim geriet am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr ein Traktor in Brand. Es ist von einer technischen Ursache auszugehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der komplett beschädigte Traktor musste abgeschleppt werden.

*

Fast zwei Promille

Glauburg: In der Bahnhofstraße in Stockheim stieß eine 63-jährige Glauburgerin am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, mit ihrem PKW gegen ein geparktes Auto und eine Haustür eines dortigen Anwesens. Der Grund für den Unfall könnte im Alkoholwert liegen, den der Atemalkoholtest später bei der Frau anzeigte. Dieser lag bei fast zwei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der Glauburgerin sicher und nahm sie mit zur Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall liegt bei rund 1500 Euro.

*

Feuerwehr rückte an

Münzenberg: Zu einem Pflegeheim in der Blumenstraße in Gambach rückte am Sonntagmorgen, gegen 07 Uhr die Feuerwehr an. In der Küche war es vermutlich kurz zuvor zu einem Missgeschick gekommen. Ein Mitarbeiter selbst löschte den Kleinstbrand, bei dem ein Sachschaden von rund 50 Euro entstand. Dabei zog er sich jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zu, weshalb er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

*

Navi ausgebaut

Rosbach: Auf einem Firmengelände im Beinhardsweg machten sich Diebe zwischen 17 Uhr am Samstag und 16.30 Uhr am Sonntag an einem VW Caddy zu schaffen. Die Täter beschädigten eine Seitenscheibe und konnten so in das Fahrzeuginnere gelangen, aus welchem sie das festinstallierte Navigationsgerät ausbauten. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Drei PKW in Unfall verwickelt

Wölfersheim: Von der Bundesstraße 455 aus Wölfersheim kommend nach links auf die Autobahn 45 bog ein 39-Jähriger aus Eppingen am Freitag, gegen 15 Uhr, mit seinem Passat ab. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Opel eines 41-jährigen Reichelsheimer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei auch der Ford eines 26-jährigen Lauterbachers in Mitleidenschaft gezogen wurde, der im Einmündungsbereich wartete. Der Reichelsheimer verletzte sich bei dem Unfall leicht. VW und Opel mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

