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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 25-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

POL-WI: 25-Jähriger aus Wiesbaden vermisst
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Wiesbaden (ots)

25-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Sonntag, 21.06.2026, 12:30 Uhr

(kq)Seit dem vergangenen Sonntag wird der 25-jährige Pierre Sauer aus Wiesbaden vermisst.

Herr Sauer verließ am Sonntag um 12:30 Uhr seine Wohnanschrift in Wiesbaden und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da eine Gefahr für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe.

Er ist etwa 1,72 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und Tätowierungen an beiden Unterarmen. Zuletzt habe er ein beiges Shirt, dunkle, kurze Hosen der Marke "Jako" und Adidas Badeschuhe getragen.

Die Polizei bittet darum, die vermisste Person nicht direkt anzusprechen, sondern die Polizei zu verständigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Pierre Sauer nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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