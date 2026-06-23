Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist im Grundweg +++ Versuchter Raub einer Armbanduhr

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist im Grundweg,

Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, Montag, 22.06.2026, 19:10 Uhr

(kq)Am Montagabend kam es im Wiesbadener Grundweg zu einer exhibitionistischen Handlung.

Gegen 19:10 Uhr manipulierte ein bislang unbekannter Mann in der Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil. Ein Zeuge fühlte sich hierdurch belästigt. Als die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 183 cm groß und mit kurzen, braunen Haaren beschrieben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Versuchter Raub einer Armbanduhr,

Wiesbaden-Mitte, Rheinstraße, Montag, 22.06.2026, 20:00 Uhr

(kq)Am Montagabend versuchten zwei unbekannte Täter in Wiesbaden, einem Mann gewaltsam seine Armbanduhr zu entreißen.

Der 22-Jährige befand sich gegen 20:00 Uhr auf dem Gehweg der Rheinstraße in Laufrichtung Ringkirche. Auf Höhe der Karlstraße wurde er unvermittelt von zwei unbekannten Männern mit einem Pfefferspray angegriffen. Anschließend versuchten die Täter, die am Handgelenk getragene Armbanduhr des Mannes zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete das Duo über die Karlstraße in Richtung Schiersteiner Straße.

Die beiden Unbekannten werden als männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt und "dunkelhäutig" beschrieben. Beide sollen helle Kleidung getragen haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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