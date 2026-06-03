Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Grillhütte in Auringen abgebrannt +++ Jugendliche in Linienbus belästigt +++ Einbrecher zugange +++ Hauswand mit Graffiti besprüht

Wiesbaden (ots)

1. Grillhütte in Auringen abgebrannt,

Wiesbaden-Auringen, Bremthaler Weg, Mittwoch, 03.06.2026, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brannte im Wiesbadener Stadtteil Auringen eine Grillhütte vollständig ab. Gegen 01:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Bremthaler Weg gerufen, da ein Autofahrer dort Feuer aus einer Hütte wahrgenommen hatte. Tatsächlich stand vor Ort eine Grillhütte der Stadt Wiesbaden vollständig in Flammen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand, bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist, zu löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Entstehung des Feuers aufgenommen und nimmt Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen rund um die Hütte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Jugendliche in Linienbus belästigt,

Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Buslinie 18, Dienstag, 02.06.2026, 18:40 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde eine Jugendliche in einem Wiesbadener Linienbus sexuell belästigt. Gegen 18:40 Uhr stieg die Jugendliche am Platz der Deutschen Einheit in den Linienbus 18. Kurz darauf soll sich ein Mann neben sie gesetzt und sie unsittlich berührt sowie geküsst haben. An der Endhaltestelle in der Nordstrander Straße sei der Unbekannte dann ausgestiegen und fußläufig über die Norderneyer Straße in Richtung Sylter Straße geflohen.

Der Täter soll etwa 1,80 m groß gewesen sein und lockige Haare gehabt haben. Er trug eine Sonnenbrille, ein beiges Poloshirt sowie eine beige Hose. Sein Aussehen beschrieb die Jugendliche als zentral-/südasiatisch.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Untere Albrechtstraße/Rheinbahnstraße, Montag, 01.06.2026 bis Dienstag, 02.06.2026

(fh)Zwischen Montag und Dienstag waren in Wiesbaden Einbrecher am Werk. In der Rheinbahnstraße verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Mehrparteienhaus und versuchten dort eine Wohnungstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte jedoch. In der Unteren Albrechtstraße gelangten die Einbrecher zwar gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung, an Diebesgut jedoch ersten Ermittlungen zufolge nicht.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu beiden Einbrüchen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

4. Hauswand mit Graffiti besprüht,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, Montag, 01.06.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 02.06.2026, 10:00 Uhr

(fh)In Wiesbaden haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag ein Wohnhaus mit Graffiti verunstaltet. Zwischen 15:00 Uhr und 10:00 Uhr hinterließen die Farbschmierer großflächige Schriftzüge an einer Hauswand in der Scharnhorststraße und flüchteten anschließend unbemerkt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

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