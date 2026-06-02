Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Autos aufgebrochen und Pkw entwendet - Tatverdächtige festgenommen +++ Audi gestohlen +++ Jugendlicher in Linienbus geschlagen

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Autos aufgebrochen und Pkw entwendet - Tatverdächtige festgenommen, Wiesbaden Dotzheim, Sonntag, 31.05.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 10:30 Uhr

(ro)In Dotzheim wurden in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet. Die Polizei nahm am Montag zwei Tatverdächtige fest, die mit einem entwendeten Fahrzeugschlüssel zudem einen Pkw gestohlen hatten.

Die sechs Fahrzeuge standen geparkt im Bereich Tulpenweg, Lilienweg, Veilchenweg und Fliederweg. In allen Fällen drangen die Täter in das Fahrzeuginnere ein und stahlen liegen gelassene Gegenstände oder Bargeld, unter anderem auch den Fahrzeugschlüssel eines im Fliederweg geparkten Skodas. Anschließend näherten sie sich dem Skoda, öffneten ihn mit dem entwendeten Schlüssel und fuhren davon (wie gestern in Nr. 5 der Pressemitteilungen berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6285979).

Am Montagmorgen um 08:40 Uhr fiel das gestohlene Auto bei einer Verkehrsunfallflucht in der Metzer Straße auf. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zwei 20-jährige Tatverdächtige festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Inwieweit sie auch für die weiteren Aufbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Fahrzeugaufbrüchen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben, oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Audi gestohlen,

Wiesbaden Mitte, Röderstraße, Samstag, 30.05.2026, 23:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 08:00 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag haben Diebe einen Audi in Wiesbaden Mitte gestohlen.

Der schwarze Audi A6 Avant war zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr in der Röderstraße abgestellt. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter dem Fahrzeug, öffneten es auf unbekannte Art und Weise und fuhren in diesem davon. Die Polizei fahndet nun nach dem Pkw, an dem zuletzt die Kennzeichen "WI - IP 747" angebracht waren.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0611 345-0 an die Kriminalpolizei Wiesbaden.

3. Jugendlicher in Linienbus geschlagen, Wiesbaden Dotzheim, Schönbergstraße, Montag, 01.06.2026, 20:30 Uhr

(ro)In Dotzheim hat ein Unbekannter einen Jugendlichen in einem Linienbus geschlagen.

Der Junge war gegen 20:30 Uhr im Bus der Linie 4 unterwegs, als ihm ein Mann unvermittelt auf die Wange geschlagen haben soll. Anschließend verließ der Unbekannte ebenso wie auch der Jugendliche den Bus an der nächsten Haltestelle in der Schönbergstraße und verschwand über die Helmholtzstraße in Richtung Kohlheckstraße. Die alarmierte Streife traf den Jungen vor Ort an, ein RTW war nicht erforderlich. Den Unbekannten konnten die Beamten nicht mehr ausfindig machen. Der Mann wird als etwa 45 Jahre alt und mit dunkelbraunen, kurzen, nach hinten gegelten Haaren sowie Dreitagebart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Anzughose, ein dunkelblau-schwarzes Kurzarmhemd sowie weiße Schuhe und hatte ein Tattoo am linken Unterarm. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Hinweise bitte an die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

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