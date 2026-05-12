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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 45-Jährige aus Wiesbaden vermisst

POL-WI: 45-Jährige aus Wiesbaden vermisst
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Wiesbaden (ots)

45-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Anfang März

(kq)Seit Anfang März wird die 45-jährige Nassim Sharamfar aus Wiesbaden vermisst.

Frau Sharamfar ist ohne festen Wohnsitz und wurde zuletzt im Bereich Wiesbaden sowie im Rhein-Main-Gebiet gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Sie ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Über ihre aktuelle Kleidung ist derzeit nichts bekannt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es beim Ansprechen der Vermissten zu Aggressionen kommt, wird von einer direkten Ansprache abgeraten. Weiter ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei wurde am heutigen Dienstag über ihr Verschwinden in Kenntnis gesetzt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Nassim Sharamfar nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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