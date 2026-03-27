Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 16-jährige aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

16-jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Donnerstag, 26.03.2026

Seit Donnerstagmittag wird die 16-jährige Nelofar Rostamzade aus Wiesbaden vermisst. Die Jugendliche verließ am Morgen die elterliche Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste hat Bezüge nach Koblenz und es liegen Hinweise vor, dass sie sich dort aktuell aufhalten könnte.

Sie ist etwa 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Die 16-Jährige hat schwarze Haare. Zuletzt war sie mit einem langen grauen Mantel, schwarzem Pullover, schwarzer Hose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Sie führte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit sich.

Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort der 16-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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